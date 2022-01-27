Культура отмены: знакомимся с терминологией

Культура отмены или канселлинг – форма остракизма, когда люди призывают лишать поддержки преступников, насильников и некоторых личностей из-за их действий и высказываний, которые считаются оскорбительными или антиморальными.

В отличие от активного хейтинга, культура отмены пропагандирует открытое игнорирование и лишение поддержки. В результате канселлинга человек может лишиться голоса в социальных сетях, а то и карьеры, как это произошло со знаменитым актером Кевином Спейси.

Для нового поколения канселлинг стал своеобразным методом борьбы против дискриминации и насилия. Молодежь активно использует интернет-ресурсы, чтобы заниматься пропагандой культуры отмены.

Zakon.kz предлагает ознакомиться со словарем культуры отмены.

Троллинг – вид сетевой провокации, издевательства или подшучивания. Основные признаки троллинга: саркастичные, сатиричные, насмехающиеся сообщения, привлекающие внимание. Человека, занимающегося троллингом, называют троллем.

Буллинг — это травля, действия обидного и оскорбляющего характера. Буллинг принимает различные формы: распространение слухов, угрозы, физическое или словесное нападение. Люди, совершающие буллинг, делают это с целью унизить человека, показав при этом свое доминирование.

Абьюзер — человек, совершающий эмоциональное, моральное, физическое насилие над другим человеком. Абьюзером также считается тот, кто всячески оскорбляет и унижает других. Им может оказаться любой человек, начиная от соседа, заканчивая братом или даже отцом. Жертвой тоже может оказаться кто угодно. Красивая женственная девушка может стать абьюзером высокого и крепко сложенного парня.

Токсичный человек — тот, в присутствии которого людям становится не по себе, который «выплескивает» свой яд на окружающих, заставляя их чувствовать себя опустошенными. Они любят приукрашивать события, сплетничать, осуждать других, навязывать свое мнение, контролировать и манипулировать.

Душный человек — неприятный, скучный, нудный, невыносимый, как душная погода, тип. В душном человеке, казалось бы, нет ничего плохого, но общаться с ним тяжело, несвободно и тоскливо. Им могут быть присущи такие черты, как медлительность, чрезмерная правильность.