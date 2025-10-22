#АЭС в Казахстане
Общество

Аида Балаева о культуре отмены: "Ни к чему хорошему это не приведет"

Аида Балаева, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 11:30 Фото: primeminister.kz
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года рассказала, по кому сильнее всего бьет набирающая обороты культура отмены или байкотирования, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что сейчас в социальных сетях становится модным байкотировать заведения, где произошел криминал или другие события. Отмене подвергаются, по их словам, и отдельные личности. Журналисты поинтересовались, насколько это правильно.

"Ни к чему хорошему это не приведет. Больше страдает малый и средний бизнес, который является основной нашей стабильности. Когда мы начинаем тиражировать и поддерживать людей, которые все хотят отменить, это неправильно", – заявила Аида Балаева.

Культура отмены, или канселлинг – форма остракизма, когда люди призывают лишать поддержки преступников, насильников и некоторых личностей из-за их действий и высказываний, которые считаются оскорбительными или антиморальными. В отличие от активного хейтинга культура отмены пропагандирует открытое игнорирование и лишение поддержки.

В результате канселлинга человек может лишиться голоса в социальных сетях, а то и карьеры, как это произошло со знаменитым актером Кевином Спейси.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
