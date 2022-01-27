Утверждены правила возмещения вреда, причиненного МСБ в результате массовых беспорядков

Так, говорится, что возмещение имущественного вреда, причиненного субъектам МСБ в результате беспорядков, производится путем возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества, за исключением застрахованного имущества.

Случаи угона транспортных средств расследуются в рамках уголовного законодательства, за исключением доказанных фактов уничтожения транспортных средств в результате беспорядков в январе 2022 года.

Основанием для возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества является решение Региональной комиссии по определению имущественного вреда, созданной местным исполнительным органом или Комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства Фонда поддержки пострадавшему бизнесу «Сила в единстве».

Стоимость утраченного имущества или стоимость работ на восстановление поврежденного имущества возмещаются владельцу имущества путем выплаты ему денежных средств из государственного бюджета или Фонда поддержки пострадавшему бизнесу «Сила в единстве».

Указывается, что размер возмещения стоимости утраченного имущества определяется исходя из расходов, необходимых для восстановления (ремонта) поврежденного имущества, или размера уценки имущества вследствие его повреждения либо стоимости утраченного имущества по рыночным ценам, действующим в данной местности на момент возмещения стоимости имущества, с учетом износа утраченного или поврежденного имущества.

Расходы на восстановление поврежденного недвижимого имущества подтверждаются сметой или калькуляцией затрат на его восстановление.

Оплата услуг, связанных с проведением оценки имущества или сопутствующих аудиторских услуг, составлением смет и калькуляцией затрат на восстановление (ремонт) поврежденного имущества, возлагается на местный исполнительный орган или Фонд.

Акиматы или Фонд предварительно определяют перечень оценочных и аудиторских компаний для оказания услуг и размещают перечень на своем интернет-ресурсе, затем предоставляют в НПП «Атамекен» для размещения на электронной платформе «InfoKazakhstan.kz».

Согласно правилам для возмещения стоимости утраченного или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества владелец имущества представляет в Региональную комиссию или Комиссию Фонда посредством электронной платформы «InfoKazakhstan.kz» заявление, удостоверенное электронно-цифровой подписью о возмещении причиненного имущественного вреда, заполненное по установленной форме.

В случае невозможности личного обращения владельца имущества с заявлением о возмещении причиненного имущественного вреда могут обратиться лица, действующие на основании доверенности.

Заявление о возмещении причиненного имущественного вреда рассматривается в течение пяти календарных дней с даты его поступления на электронную платформу «InfoKazakhstan.kz».

К заявлению о возмещении причиненного имущественного вреда владелец имущества должен приложить копию постановления органа, ведущего уголовное преследование, о признании владельца имущества потерпевшими по уголовным делам, связанным с массовыми беспорядками в январе 2022 года, а также:

для индивидуальных предпринимателей – копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, талон индивидуального предпринимателя, а для юридических лиц – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; документы, подтверждающие права собственности или иное вещное право на имущество, идентификационные документы; заявление о том, что имущество не застраховано или договор страхования либо сформировать электронную копию договора страхования (при наличии). По решению Региональной комиссии проводится возмещение ущерба застрахованному имуществу в случае, если согласно условиям договора страхования, ущерб в ходе массовых беспорядков, ЧП не является страховым случаем; письменное уведомление владельца имущества о том, что он предупрежден об уголовной ответственности за достоверность предоставляемых документов; письменное уведомление оценочных, экспертных или иных привлекаемых для определения размера ущерба лиц о том, что они предупреждены об уголовной ответственности за достоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ими документах; счет-фактура либо счет на оплату услуг оценочных и иных привлекаемых компаний для определения размера ущерба; для поврежденного движимого имущества – смета восстановительного ремонта, калькуляция затрат; для идентифицируемого движимого имущества, не подлежащего восстановлению – отчет об оценке имущества как нового, либо прайс листы торгующих организаций; для товарно-материальных ценностей – согласие на запрос и получение сведений из органов государственных доходов, операторов фискальных данных о суммах оборота; для утраченного оборудования – отчет об обнаружении фактов, кражи (хищения) выпущенный аудиторской организацией; иные документы, фото и видеоматериалы, подтверждающие факты повреждения, уничтожения или хищения имущества в результате беспорядков (в случае наличия).

Для восстановления недвижимого имущества необходимо представление следующих документов:

акт технического обследования, дефектная ведомость, подписанная и заверенная печатями членов Региональной комиссии; смета расходов на восстановление поврежденного имущества; для индивидуальных предпринимателей – копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, талон индивидуального предпринимателя, а для юридических лиц – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; В случае утраты или уничтожения такого документа, вследствие беспорядков, произошедших в отдельных регионах – копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел; заявление от собственника недвижимого имущества (либо от его представителя по доверенности) в произвольной форме; технический паспорт объекта недвижимости (жилища); В случае утраты или уничтожения такого документа предоставляются дубликаты либо копия данного документа, полученная в порядке и сроки, определенные законодательством; справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, выданной Государственной корпорацией «Правительство для граждан». по текущему ремонту – дефектная ведомость, подписанная, соответствующей комиссией и локальная смета (в случае ее применимости для субъектов малого и среднего предпринимательства).

По транспорту, не подлежащему восстановлению:

подтверждение наличия автотранспортного средства и правоустанавливающие документы, выданные государственным органом по регистрации учета автомобилей;

отчет об оценке с учетом износа;

заявление об отсутствии договора полного страхования транспортного средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (КАСКО).

Полный текст правил можно посмотреть здесь.

Документ вводится в действие с 27 января 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 января 2022 года, действует до 1 января 2023 года.