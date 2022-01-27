Центральная Азия на Зимней Олимпиаде: вся надежда на Казахстан

Мало кто вспомнит, что предстоящая XXIV Зимняя Олимпиада могла пройти в Алматы. В 2015 году на выборах города-хозяина Игр казахстанский мегаполис уступил столице Китая всего четыре голоса. Таким образом, Центральная Азия пока остается регионом, в котором еще никогда не проходили Олимпийские игры. Зато Пекин станет первым в мире городом, который принимал и Летнюю, и Зимнюю Олимпиаду.

Как будет представлена Центральная Азия в Пекине-2022?

Узбекистан

За всю историю участия в Зимних Олимпийских играх на счету спортсменов Узбекистана всего лишь одна медаль. В далеком 1994 году золотую награду завоевала Лина Черязова, выступавшая в соревнованиях по фристайлу-акробатике. Позже она переехала в Россию, где скончалась в 2019 году.

После столь яркого дебюта в 1994-м (Белые игры стали для Узбекистана, как и для большинства стран бывшего СССР, первой Олимпиадой в истории независимости), спортсмены Узбекистана не смогли завоевать медали на последующих зимних олимпиадах, хотя стабильно принимали в них участие.

В Пекин-2022 из узбекских спортсменов был отобран только горнолыжник Комилжон Тухтаев. Он смог завоевать олимпийские лицензии в слаломе и гигантском слаломе. Сообщается, что в узбекскую делегацию также войдут итальянский тренер спортсмена, представитель Школы зимних видов спорта, врач-массажист, пресс-секретарь НОК. Из чиновников в Пекин должны отправиться заместитель министра туризма и спорта Аваз Каримов и генеральный секретарь НОК Ойбек Касымов.

Кыргызстан

Кыргызстан также не пропускал ни одной Зимней Олимпиады, но завоевать медали какого-либо достоинства спортсмены этой страны пока не сумели.

На Игры-2022 Кыргызстан отправит одного спортсмена – горнолыжника Максима Гордеева. Вместе с ним на Олимпиаду едет тренер Игорь Борисов, а также президент, генеральный секретарь и один из сотрудников НОК.

По данным пресс-службы президента Кыргызстана, Садыр Жапаров перешел на удаленный режим работы в связи с предстоящим рабочим визитом в Китай. Он планирует принять участие в церемонии открытия Олимпиады и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Таджикистан

Страна участвовала в четырех зимних олимпиадах, но не имеет на своем счету ни одной награды.

На Зимней Олимпиаде – 2022 жителям Таджикистана придется болеть за иностранных спортсменов. Национальный олимпийский комитет Таджикистана констатировал, что горнолыжники Бахриддин Гоибов и Сайдашраф Эшонов, имевшие шанс поехать в Пекин, не смогли завоевать олимпийские лицензии. Причина – отмена квалификационных соревнований в Пакистане и Иране из-за коронавируса.

Зато аккредитацию на Олимпиаду получил президент Таджикистана Эмомали Рахмон – по данным НОК республики, он зарегистрирован в системе МОК в качестве официального гостя Белых игр.

Туркменистан

На Летней Олимпиаде в Токио Туркменистан завоевал первую в истории независимости олимпийскую медаль. Однако повторения аналогичного успеха на Зимней Олимпиаде в Пекине не выйдет. Спортсмены из Туркменистана еще ни разу не представляли свою страну на Зимних Олимпиадах, не сделают они это и в 2022-м. По сообщениям СМИ, в стране начали развивать хоккей, фигурное катание и шорт-трек, но завоевать лицензии в Пекин не смог ни один туркменский спортсмен-зимник.

Об участии официальных лиц Туркменистана в мероприятиях Олимпиады-2022 неизвестно.

Казахстан

По сравнению с соседями по Центральной Азии ситуация с зимними видами спорта в стране довольно неплохая. За всю историю участия в зимних олимпиадах спортсмены Казахстана выиграли восемь медалей. Половина из них – на счету легендарного лыжника Владимира Смирнова.

Одну золотую и две серебряные медали он выиграл на дебютной для Казахстана Олимпиаде 1994 года. На Белых играх 1998 года по одной бронзе завоевали Владимир Смирнов и конькобежка Людмила Прокашева. Зимние олимпиады 2002 и 2006 годов не принесли команде Казахстана медалей. В 2010 году серебряную награду завоевала биатлонистка Елена Хрусталева, в 2014 году бронзу взял фигурист Денис Тен, а в 2018-м – фристайлистка-могулистка Юлия Галышева.

В Пекин в составе сборной Казахстана поехали не только титулованная Галышева, но и призеры Чемпионата мира по фристайлу-могулу Павел Колмаков и Анастасия Городко, призеры этапов Кубка мира по шорт-треку (Денис Никиша, Адиль Галиахметов и Абзал Ажгалиев), фристайлу-могулу (Дмитрий Рейхерд), конькобежному спорту (Надежда Морозова), фристайлу-акробатике (Жанбота Алдабергенова).

В целом в Пекин едет 34 казахстанских спортсмена, выигравших 87 лицензий в девяти видах спорта. Помимо атлетов, в Пекин едут 20 тренеров, семь сервисменов, семь сотрудников штаба, 10 сотрудников комплексных научных групп (врачи и массажисты).

Новость по теме Олимпиада-2022 в Пекине: полное расписание выступлений казахстанцев

Из чиновников участие в официальных мероприятиях Олимпиады-2022 подтвердили министр культуры и спорта Даурен Абаев, вице-министр Серик Жарасбаев. Известно, что МИД РК прорабатывает вопрос по поводу участия президента Касым-Жомарта Токаева в мероприятиях Олимпийских игр. Ранее Китай официально пригласил главу Казахстана на главные старты четырехлетия.

Глава МОК Томас Бах уже находится в китайской столице, где идут последние приготовления к церемонии открытия.

Председатель КНР заверил, что после шестилетней подготовки Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут успешно и Китай выполнит обязательство провести доступную, безопасную и впечатляющую Олимпиаду. Глава МОК похвалил Китай за эффективность, решительность и динамизм. Он выразил уверенность, что принятые страной меры обеспечат безопасный и успешный ход Олимпиады-2022.

Церемония открытия Зимней Олимпиады в Пекине пройдет 4 февраля, завершатся главные старты четырехлетия 20 февраля. Зимняя Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта. Казахстанцы смогут следить за выступлениями отечественных спортсменов на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, «Хабар» и El arna.

Поддерживайте чемпионов на зимней Олимпиаде ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch – новым игрокам +300% к депозиту.