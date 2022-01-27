В каких регионах Казахстана больше всего безработной молодежи

По данным исследования Finprom.kz, уровень безработицы среди молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет в III квартале 2021 года составил 3,7%, против 3,9% годом ранее.

Стоит отметить, что уровень молодежной безработицы в городской местности значительно выше, чем в сельской: 4,1% против 3,2%.

Для сравнения: уровень безработицы в целом по РК составил 4,9%, при этом разница между городской и сельской местностью незначительна: 5% и 4,7% соответственно, – отмечено в публикации.

В разрезе гендера уровень молодежной безработицы среди мужчин составил 3,1%, при этом в городской местности показатель достигал 3,6%, а в сельской — лишь 2,4%.

Среди женщин уровень молодежной безработицы значительно выше: 4,4%.

Среди регионов Казахстана самый высокий уровень молодежной безработицы отмечен в Алматы (5,4%), следом идут Нур-Султан (4,6%) и Карагандинская область (4,3%). Наименьший уровень наблюдается в Атырауской (2,5%), Актюбинской (2,6%) и Павлодарской (2,7%) областях.