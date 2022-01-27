Начальники приграничных железнодорожных станций Достык и Алтынколь освобождены от должностей

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев и председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев проинспектировали работу сухого порта KTZE-Khorgos Gateway, пунктов пропуска «Нур жолы» и «Алтынколь».

В ходе рабочей поездки проведена встреча с участниками внешнеэкономической деятельности, на которой были обсуждены вопросы повышения прозрачности ведения бизнеса на казахстанско-китайской границе.

По итогам поездки от занимаемых должностей освобождены начальники приграничных железнодорожных станций Достык и Алтынколь. Пресс-служба КТЖ

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе.