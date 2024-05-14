Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Крупный пожар потушили огнеборцы в ТЦ на станции Достык

Крупный пожар потушили огнеборцы в ТЦ на станции Достык, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 07:15 Фото: pixabay
В МЧС РК сообщили о пожаре в торговом центре на станции Достык Алакольского района Жетысуской области. Возгорание произошло на площади 550 квадратных метров, передает Zakon.kz.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

"Благодаря грамотным действиям огнеборцев удалось спасти 550 кв.м. торгового центра. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении МЧС.

Ранее 13 мая сообщалось, что крупный пожар удалось ликвидировать огнеборцам в Шымкенте в микрорайоне Азат Енбекшинского района. Горел хлебобулочный цех.

Читайте также

В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие
В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие
Несовершеннолетнего мальчика нашли мертвым возле одного из домов в селе Жамбылкой области
паводки в Атырауской области
Более 100 детей эвакуировали из села в Атырауской области
Елена Вебер
Жетысуская область Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
судье угрожают
Судья по делу Бишимбаева все еще вынуждена ходить с охраной из-за продолжающихся угроз
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: