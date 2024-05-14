Крупный пожар потушили огнеборцы в ТЦ на станции Достык

Фото: pixabay

В МЧС РК сообщили о пожаре в торговом центре на станции Достык Алакольского района Жетысуской области. Возгорание произошло на площади 550 квадратных метров, передает Zakon.kz.

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