Крупный пожар потушили огнеборцы в ТЦ на станции Достык
Фото: pixabay
В МЧС РК сообщили о пожаре в торговом центре на станции Достык Алакольского района Жетысуской области. Возгорание произошло на площади 550 квадратных метров, передает Zakon.kz.
Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
"Благодаря грамотным действиям огнеборцев удалось спасти 550 кв.м. торгового центра. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении МЧС.
Ранее 13 мая сообщалось, что крупный пожар удалось ликвидировать огнеборцам в Шымкенте в микрорайоне Азат Енбекшинского района. Горел хлебобулочный цех.
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