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17:25 27.01.2022

35 человек эвакуировали при пожаре из многоэтажки в Кокшетау

пожарная машина Фото: Zakon.kz
В Кокшетау в квартире на первом этаже произошел пожар на площади 15 кв. м, передает Zakon.kz.

26 января поступило телефонное сообщение о том, что начался пожар в 9-этажном жилом доме, расположенном в мкр. Центральный.

При тушении пожара, произошедшего на первом этаже многоэтажки в Кокшетау, по лестничному маршу пожарными эвакуировано 35 человек. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

На место вызова были направлены силы ДЧС – 20 сотрудников и четыре единицы техники.

Пожар локализован в 22:10, ликвидирован в 22:35.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Анастасия Стативкина
МЧС РК Акмолинская область Кокшетау
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