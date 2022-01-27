35 человек эвакуировали при пожаре из многоэтажки в Кокшетау

26 января поступило телефонное сообщение о том, что начался пожар в 9-этажном жилом доме, расположенном в мкр. Центральный.

При тушении пожара, произошедшего на первом этаже многоэтажки в Кокшетау, по лестничному маршу пожарными эвакуировано 35 человек. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

На место вызова были направлены силы ДЧС – 20 сотрудников и четыре единицы техники.

Пожар локализован в 22:10, ликвидирован в 22:35.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.