18:03 27.01.2022
Афганистан откроет новые горизонты для торгово-экономических связей – Токаев
Фото: pixabay
Безопасный и стабильный Афганистан откроет новые горизонты для расширения торгово-экономических связей, сказал на саммите Центральная Азия-Индия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Несмотря на наши политические взгляды и личные убеждения, мы, тем не менее, не должны оставлять Афганистан и его народ наедине с беспрецедентными трудностями и грозой гуманитарного кризиса.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Он напомнил, что Казахстан со своей стороны продолжает практическое взаимодействие с Афганистаном, периодически направляя туда помощь в виде продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов.
Убежден, что безопасный и стабильный Афганистан откроет новые горизонты для расширения торгово-экономических связей и устойчивого развития стран Азии.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев