Афганистан откроет новые горизонты для торгово-экономических связей – Токаев

Несмотря на наши политические взгляды и личные убеждения, мы, тем не менее, не должны оставлять Афганистан и его народ наедине с беспрецедентными трудностями и грозой гуманитарного кризиса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Он напомнил, что Казахстан со своей стороны продолжает практическое взаимодействие с Афганистаном, периодически направляя туда помощь в виде продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов.