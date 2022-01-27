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18:03 27.01.2022

Афганистан откроет новые горизонты для торгово-экономических связей – Токаев

Афганистан Фото: pixabay
Безопасный и стабильный Афганистан откроет новые горизонты для расширения торгово-экономических связей, сказал на саммите Центральная Азия-Индия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Несмотря на наши политические взгляды и личные убеждения, мы, тем не менее, не должны оставлять Афганистан и его народ наедине с беспрецедентными трудностями и грозой гуманитарного кризиса.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Он напомнил, что Казахстан со своей стороны продолжает практическое взаимодействие с Афганистаном, периодически направляя туда помощь в виде продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов.

Убежден, что безопасный и стабильный Афганистан откроет новые горизонты для расширения торгово-экономических связей и устойчивого развития стран Азии.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Айша Тулеубекова
Токаев Касым-Жомарт Афганистан Центральная Азия
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