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09:00 01.02.2022

LG Objet Collection – техника, соответствующая вашим предпочтениям

старт продаж Фото: LG Electronics
Отталкиваясь от возрастающего тренда на персонализированный подход к технике, компания LG создала необычную дизайнерскую линейку LG Objet Collection™, куда вошли многодверный холодильник LG Objet InstaView™ и комбинация из холодильной и морозильной камер.

Продукты коллекции были удостоены награды Brand Awards 2021 в номинации «Бренд года» и премии международной выставки Consumer Electronics Show (CES) 2022 за инновации. Уже с этого месяца коллекция станет доступна и для казахстанцев.

Ключевой фишкой линейки стала возможность менять дизайн стеклянных панелей продуктов, которые сегодня представлены в бежевой и серебристой расцветках. Также к заказу доступны панели мятного оттенка. Все цвета можно комбинировать между собой и подбирать под существующий декор интерьера, докупив желаемый оттенок. Замена осуществляется через сервисный центр LG и для клиентов бренда производится бесплатно.

старт продаж

Фото: LG Electronics

Многодверный холодильник LG Objet InstaView – изюминка премиальной коллекции. Особо хочется выделить технологию LG InstaView™. Если дважды постучать по тонированному окну дверцы, стекло станет прозрачным, и вы сможете рассмотреть содержимое камеры. Технология DoorCoooling+™ в сочетании с панелью Metal Fresh быстрее и равномернее охлаждает продукты, что помогает сохранять их свежесть дольше. Также за длительное хранение отвечает проверенная технология LINEARCooling™. Она обеспечивает автоматический контроль температуры во всей камере, не позволяя ей отклоняться больше чем на ± 0,5°C.

старт продаж

Фото: LG Electronics

Холодильная и морозильная камеры LG Objet Collection выполнены в сдержанном изысканном дизайне, который гармонирует с любым интерьером. В первой модели встроена технология DoorCooling+, которая обеспечивает дополнительный поток холодного воздуха из верхней части прибора. Здесь также есть отсек с технологией Fresh Balancer™ для поддержания оптимального уровня влажности в соответствии с типами продуктов. Легкому и удобному открыванию дверцы способствует эргономичная ручка Easy Handle, а внутри холодильника имеется винная полка, которая вмещает до пяти бутылок вина.

старт продаж

Фото: LG Electronics

Всей техникой новой коллекции можно управлять дистанционно через умное приложение LG ThinQ™, к которому легко подключиться через смартфон, голосовой помощник Яндекс Алиса и даже телевизор.

В будущем LG намерена дополнить линейку LG Objet новыми инновационными продуктами, которые помогут сделать жизнь дома еще более удобной.

Партнерский материал

Анастасия Московчук
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