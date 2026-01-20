Должность вице-президента введут в Казахстане

20 января 2026 года на V заседании Национального курултая стало известно о намерении создать в Казахстане новую должность: вице-президента, с соответствующим ее закреплении в Конституции, сообщает Zakon.kz.

Как заявил Касым-Жомарт Токаев, его будет назначать глава государства с согласия Парламента.

"Недаром в народе говорят – всему свое время. Считаю, что такое время пришло. И сегодня на заключительном заседании Национального Курултая хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая мной новелла органично замкнет собой всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идет об учреждении института вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в Конституции. Назначать вице-президента будет президент с согласия Парламента простым большинством голосов. Круг его полномочий определяет сам глава государства", - сказал Токаев.

Предполагается, что вице-президент по поручению президента будет:

представлять интересы Республики Казахстан на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств;

представлять интересы президента в Парламенте;

взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями;

выполнять иные поручения президента.

Кроме того, президент заявил о том, что в Казахстане предлагает упразднить должность государственного советника и убрать часть административных структур.

Также на V заседании Нацкурултая глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о создании нового государственного органа – Халық Кеңесі (Народный Совет).