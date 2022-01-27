Доля стран ЦА во внешнеторговом обороте Индии не составляет и 1% – Токаев

Наши совместные усилия должны быть нацелены на реализацию огромных возможностей по увеличению взаимной торговли. К сожалению, вынужден констатировать, что доля стран Центральной Азии во внешнеторговом обороте Индии не составляет и одного процента. Поэтому весьма актуальны инициативы индийской стороны по созданию торгово-экономической платформы на уровне министров торговли и индустрии. Мы эту инициативу поддерживаем. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, рекомендации, которые будут выработаны на этой площадке, можно было бы трансформировать в конкретные программы и проекты.

Президент напомнил, что Казахстан в свою очередь обладает необходимыми средствами для их совместной практической реализации.