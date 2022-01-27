18:22 27.01.2022
Доля стран ЦА во внешнеторговом обороте Индии не составляет и 1% – Токаев
Фото: gov.kz
Доля стран ЦА во внешнеторговом обороте Индии не составляет и 1%, поэтому актуальна инициатива индийской стороны по созданию торгово-экономической платформы, сказал на саммите стран Центральной Азии и Индии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Наши совместные усилия должны быть нацелены на реализацию огромных возможностей по увеличению взаимной торговли. К сожалению, вынужден констатировать, что доля стран Центральной Азии во внешнеторговом обороте Индии не составляет и одного процента. Поэтому весьма актуальны инициативы индийской стороны по созданию торгово-экономической платформы на уровне министров торговли и индустрии. Мы эту инициативу поддерживаем. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
По словам главы государства, рекомендации, которые будут выработаны на этой площадке, можно было бы трансформировать в конкретные программы и проекты.
Президент напомнил, что Казахстан в свою очередь обладает необходимыми средствами для их совместной практической реализации.
В частности, нами сформирован перечень из 80 наименований товаров на сумму 610 млн долларов, которые мы можем направить индийской стороне в самое ближайшее время. Готовы рассмотреть возможность расширения экспорта Индии в Казахстан. В этой связи предлагают разработать план по увеличению торговых потоков с учетом конкурентных преимуществ каждой страны. Глава государства