18:47 27.01.2022
Токаев: Мы заинтересованы в привлечении инвестиций
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Касым-Жомарт Токаев на саммите «Центральная Азия – Индия» заявил о заинтересованности в привлечении инвестиций, передает корреспондент Zakon.kz.
Одним из ключевых факторов развития наших государств является наращивание объемов взаимных инвестиций. Хотел бы особо отметить, что Казахстан и далее будет неукоснительно и в полном объеме исполнять все инвестиционные обязательства.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В целом, по его словам, улучшение инвестиционного климата является одной из составляющих экономической политики, которая лежит в основе концепции нового Казахстана.
Мы заинтересованы в привлечении инвестиций в такие перспективные направления, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, зеленая энергетика, здравоохранение, фармацевтический сектор.Касым-Жомарт Токаев
Он выразил готовность предоставить партнерам хорошо показавшую себя платформу Международного финансового центра «Астана».
Глава государства заверил, что данный центр работает на основе английского права и отвечает мировым стандартам.