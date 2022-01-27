Токаев: Мы заинтересованы в привлечении инвестиций

Одним из ключевых факторов развития наших государств является наращивание объемов взаимных инвестиций. Хотел бы особо отметить, что Казахстан и далее будет неукоснительно и в полном объеме исполнять все инвестиционные обязательства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В целом, по его словам, улучшение инвестиционного климата является одной из составляющих экономической политики, которая лежит в основе концепции нового Казахстана.

Мы заинтересованы в привлечении инвестиций в такие перспективные направления, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, зеленая энергетика, здравоохранение, фармацевтический сектор. Касым-Жомарт Токаев

Он выразил готовность предоставить партнерам хорошо показавшую себя платформу Международного финансового центра «Астана».

Глава государства заверил, что данный центр работает на основе английского права и отвечает мировым стандартам.