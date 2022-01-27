Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:47 27.01.2022

Токаев: Мы заинтересованы в привлечении инвестиций

выступление Токаева Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Касым-Жомарт Токаев на саммите «Центральная Азия – Индия» заявил о заинтересованности в привлечении инвестиций, передает корреспондент Zakon.kz.
Одним из ключевых факторов развития наших государств является наращивание объемов взаимных инвестиций. Хотел бы особо отметить, что Казахстан и далее будет неукоснительно и в полном объеме исполнять все инвестиционные обязательства.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В целом, по его словам, улучшение инвестиционного климата является одной из составляющих экономической политики, которая лежит в основе концепции нового Казахстана.

Мы заинтересованы в привлечении инвестиций в такие перспективные направления, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, зеленая энергетика, здравоохранение, фармацевтический сектор.Касым-Жомарт Токаев

Он выразил готовность предоставить партнерам хорошо показавшую себя платформу Международного финансового центра «Астана».

Глава государства заверил, что данный центр работает на основе английского права и отвечает мировым стандартам.

Айша Тулеубекова
МФЦА Токаев Касым-Жомарт Индия Центральная Азия
В Алматинской области проводятся антитеррористические мероприятия
26.01.2022
Арыстангани Заппаров назначен главой ДП Алматинской области
26.01.2022
В центре Алматы горело здание, огонь едва не перекинулся на банк
26.01.2022
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы госинициатив
27.01.2022
В январских беспорядках участвовали члены организации «Йакын Инкар» — СМИ
27.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости