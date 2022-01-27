Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Украине: стали известны подробности

В результате погибли пять человек, еще пятеро ранены.

По данным публикации Strana.news, через несколько часов стрелявшего задержали в пригороде Днепра. Стоит отметить, что он сам попросил прохожую позвонить правоохранителям и рассказать, где он.

После задержания народный депутат Юлия Яцик рассказала причину кровавой расправы.

По ее словам, ранее солдат доложил командирам об избиении сослуживцами другого солдата.

После чего командование никаких мер по этому поводу не приняло, а самого срочника затравили. В итоге он решил расправиться по-своему.