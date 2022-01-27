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20:09 27.01.2022

Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Украине: стали известны подробности

военнослужащий стрельба Фото: pixabay
В украинском городе Днепре солдат срочной службы забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял сослуживцев, сообщает Zakon.kz.

В результате погибли пять человек, еще пятеро ранены.

По данным публикации Strana.news, через несколько часов стрелявшего задержали в пригороде Днепра. Стоит отметить, что он сам попросил прохожую позвонить правоохранителям и рассказать, где он.

После задержания народный депутат Юлия Яцик рассказала причину кровавой расправы.

По ее словам, ранее солдат доложил командирам об избиении сослуживцами другого солдата.

После чего командование никаких мер по этому поводу не приняло, а самого срочника затравили. В итоге он решил расправиться по-своему.

Полиции стрелявший заявил, что не испытывает раскаяния и считает, что все сделал правильно.

Анастасия Московчук
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