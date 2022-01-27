20:39 27.01.2022
Проект закона о банкротстве физлиц правительство РК намерено увидеть до 4 февраля
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил до 4 февраля внести в правительство проект закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК», передает Zakon.kz.
Как сообщает primeminister.kz, законопроект предусматривает виды процедур банкротства физических лиц, основания для их применения и другие положения.
Поправки планируют внести в 18 законодательных актов – семь кодексов и 11 законов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по стабилизации социально-экономической ситуации, среди которых разработка закона «О банкротстве физических лиц».