06:04 28.01.2022
Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня
Фото: pxhere
Власти двух стран также договорились об отводе подкреплений, стянутых к границе, в места постоянной дислокации, сообщает Zakon.kz.
Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана сообщила о достигнутых с Таджикистаном договоренностях.
Делегации двух стран приехали в местность Торт-Кочо, где и начался инцидент. Открывается движение по дороге Баткен-Исфана.
В приграничных районах будут организованы совместные патрули для недопущения дальнейших конфликтов.