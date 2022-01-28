Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня

Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана сообщила о достигнутых с Таджикистаном договоренностях.

Делегации двух стран приехали в местность Торт-Кочо, где и начался инцидент. Открывается движение по дороге Баткен-Исфана.

В приграничных районах будут организованы совместные патрули для недопущения дальнейших конфликтов.