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06:04 28.01.2022

Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня

Граница Кыргызстан Таджикистан Фото: pxhere
Власти двух стран также договорились об отводе подкреплений, стянутых к границе, в места постоянной дислокации, сообщает Zakon.kz.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана сообщила о достигнутых с Таджикистаном договоренностях.

Делегации двух стран приехали в местность Торт-Кочо, где и начался инцидент. Открывается движение по дороге Баткен-Исфана.

В приграничных районах будут организованы совместные патрули для недопущения дальнейших конфликтов.

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