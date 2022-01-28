Девятилетний ребенок попал под автобус в Уральске

Инцидент произошел 27 января в 19:46 по улице Молдагуловой, напротив магазина «Анвар», сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

На кадрах видно, как ребенок вышел из автомобиля и побежал к перекрестку. 41-летний водитель не успел среагировать.

В полиции отметили, что ответственность участников ДТП будет установлена после выяснения обстоятельств.