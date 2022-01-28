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06:54 28.01.2022

Девятилетний ребенок попал под автобус в Уральске

ДТП в Уральске 27 января Фото: Zakon.kz
Ребенок по неизвестной причине выбежал на перекресток на красный сигнал светофора. Его доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 27 января в 19:46 по улице Молдагуловой, напротив магазина «Анвар», сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

На кадрах видно, как ребенок вышел из автомобиля и побежал к перекрестку. 41-летний водитель не успел среагировать.

В полиции отметили, что ответственность участников ДТП будет установлена после выяснения обстоятельств.

Данияр Кунафин
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