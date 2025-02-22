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Происшествия

Автобус сбил двух школьников в Актау

ДТП в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 09:15 Фото: Zakon.kz
По предоставленной информации, водитель автобуса двигался на разрешающий сигнал светофора. В это время, игнорируя Правила дорожного движения, на проезжую часть выбежали дети, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz,  у одного пострадавшего ребенка диагностирован перелом ноги. Отмечается, что после оказания медицинской помощи его отпустили домой. Второй ребенок получил перелом руки. Издание пишет, что мальчик находится в травматологическом отделении.

Редакции Zakon.kz факт ДТП подтвердили в пресс-службе ДП Мангистауской области.


"На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", – заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что 15 человек пострадали в ДТП с участием городского автобуса в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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