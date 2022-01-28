Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:54 28.01.2022

Тургумбаев вручил госнаграды семьям погибших в Алматинской области полицейских

Министр внутренних дел Казахстана Фото: МВД РК
Полицейские Дархан Барганаев и Ербол Ержанов, погибшие при массовых беспорядках, посмертно награждены орденом «Айбын», сообщает Zakon.kz.
Наши коллеги, лейтенант полиции Дархан Барганаев и прапорщик юстиции Ербол Ержанов, до последней минуты своей жизни с честью и достоинством исполняли свою присягу на верность Родине, на верность народу. И всегда будут для нас примером бескорыстного служения Отечеству, доблести и верности долгу.Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев

Министр отметил, что ежедневный труд полицейских связан с риском для жизни и здоровья.

Ербол Ержанов прослужил в органах внутренних дел с 1999 года. Дархан Барганаев начал службу в системе ОВД в 2011 году.

Новость по теме

МВД: 317 сотрудников полиции и нацгвардейцев получили ранения, восемь — погибли

Данияр Кунафин
Беспорядки-2022 Тургумбаев Ерлан
Президент объявил о перенастройке системы нацбезопасности
27.01.2022
В январских беспорядках участвовали члены организации «Йакын Инкар» — СМИ
27.01.2022
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы госинициатив
27.01.2022
Юрист Айжан Ташенова: Мы опять видим дешевое шоу от Мамая
27.01.2022
Сенатор заявил о занижении уровня бедности в Казахстане
27.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости