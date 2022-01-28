08:54 28.01.2022
Тургумбаев вручил госнаграды семьям погибших в Алматинской области полицейских
Фото: МВД РК
Полицейские Дархан Барганаев и Ербол Ержанов, погибшие при массовых беспорядках, посмертно награждены орденом «Айбын», сообщает Zakon.kz.
Наши коллеги, лейтенант полиции Дархан Барганаев и прапорщик юстиции Ербол Ержанов, до последней минуты своей жизни с честью и достоинством исполняли свою присягу на верность Родине, на верность народу. И всегда будут для нас примером бескорыстного служения Отечеству, доблести и верности долгу.Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев
Министр отметил, что ежедневный труд полицейских связан с риском для жизни и здоровья.
Ербол Ержанов прослужил в органах внутренних дел с 1999 года. Дархан Барганаев начал службу в системе ОВД в 2011 году.