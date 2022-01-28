Тургумбаев вручил госнаграды семьям погибших в Алматинской области полицейских

Наши коллеги, лейтенант полиции Дархан Барганаев и прапорщик юстиции Ербол Ержанов, до последней минуты своей жизни с честью и достоинством исполняли свою присягу на верность Родине, на верность народу. И всегда будут для нас примером бескорыстного служения Отечеству, доблести и верности долгу. Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев

Министр отметил, что ежедневный труд полицейских связан с риском для жизни и здоровья.

Ербол Ержанов прослужил в органах внутренних дел с 1999 года. Дархан Барганаев начал службу в системе ОВД в 2011 году.