Врач назвал нехарактерные симптомы «Омикрона»

Специалист считает, что «Омикрон» редко вызывает потерю обоняния или трудности с дыханием, сообщает Sputnik.

Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При «Дельте» это встречалось уже реже, а при «Омикроне» потеря обоняния – это редкость. Врач Водовозов

Он подчеркнул, что этот вид коронавирусной инфекции не добирается до легких, а останавливается в бронхиолах и вызывает бронхиолит.