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09:11 28.01.2022

Врач назвал нехарактерные симптомы «Омикрона»

омикрон covid-19 Фото: pixabay
Российский врач-терапевт высшей категории Алексей Водоводов перечислил два признака COVID-19, которых нет при инфицировании «омикрон-штаммом», передает Zakon.kz.

Специалист считает, что «Омикрон» редко вызывает потерю обоняния или трудности с дыханием, сообщает Sputnik.

Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При «Дельте» это встречалось уже реже, а при «Омикроне» потеря обоняния – это редкость.Врач Водовозов

Он подчеркнул, что этот вид коронавирусной инфекции не добирается до легких, а останавливается в бронхиолах и вызывает бронхиолит.

Я бы не сказал, что бронхиолит при «Омикроне» намного лучше пневмонии при «Дельте», но это более легкое заболевание.Алексей Водоводов
Оксана Житникова
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