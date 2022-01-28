09:11 28.01.2022
Врач назвал нехарактерные симптомы «Омикрона»
Фото: pixabay
Российский врач-терапевт высшей категории Алексей Водоводов перечислил два признака COVID-19, которых нет при инфицировании «омикрон-штаммом», передает Zakon.kz.
Специалист считает, что «Омикрон» редко вызывает потерю обоняния или трудности с дыханием, сообщает Sputnik.
Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При «Дельте» это встречалось уже реже, а при «Омикроне» потеря обоняния – это редкость.Врач Водовозов
Он подчеркнул, что этот вид коронавирусной инфекции не добирается до легких, а останавливается в бронхиолах и вызывает бронхиолит.
Я бы не сказал, что бронхиолит при «Омикроне» намного лучше пневмонии при «Дельте», но это более легкое заболевание.Алексей Водоводов