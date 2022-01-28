Что будет с Apple, если люди перестанут покупать iPhone

Эти смартфоны пользуются ажиотажным спросом, и выручка от их продажи является значимой частью в общих доходах Apple. Изменится ли эта ситуация со временем и стоит ли сегодня инвестировать в акции Apple жителям Казахстана?

Пока на плаву

В 2021 году акции Apple показали уверенный рост, подорожав за год почти на 40%, до 180 долларов. В течение января 2022 года их цена скорректировалась до 170 долларов. Большой вклад в хорошее финансовое состояние компании внесли именно продажи iPhone. В прошлом году компания презентовала iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Традиционно при старте они пользовались большой популярностью у покупателей – за ними выстроилась очередь, в которой занимали место с ночи.

Если смотреть на финансовые показатели Apple, то компания заработала за четвертый квартал финансового 2020-2021 года 83,4 млрд долларов – на 29% больше по сравнению с годом ранее, а ее чистая прибыль за этот период достигла 20,6 млрд долларов – рост в 1,6 раза. При этом на продажах iPhone Apple заработала за квартал 38,9 млрд долларов (рост выручки в 1,5 раза), это очень значимый вклад в общие доходы компании.

Не iPhone’ом единым

На рынке часто ведутся разговоры о том, что будет с компанией, когда людям надоест покупать дорогие iPhone, тем более, что на пятки Apple наступают китайские конкуренты. И, тем не менее, позиции Apple на рынке очень сильны, ведь, помимо производства смартфонов, компания развивает и другие направления. Так, например, она работает над гарнитурой дополненной реальности (AR) второго поколения, всерьез задумываясь о том, чтобы в ближайшие 10 лет заменить iPhone устройствами виртуальной реальности.

Эта идея выглядит особенно актуально в свете того, что Facebook, Microsoft, Alibaba и некоторые другие корпорации собираются создать собственную метавселенную – виртуальное пространство, в котором пользователи будут общаться между собой при помощи AR и VR-устройств. Таким образом, Apple есть что предложить покупателям даже в том случае, если iPhone перестанут пользоваться спросом у покупателей.

Как заработать на акциях Apple?

Несмотря на достаточно существенный рост котировок в 2021 году, можно говорить о том, что акции Apple сохраняют свою привлекательность для инвесторов, ведь с начала нынешнего года рыночная цена упала со 180 до 170 долларов за ценную бумагу. А это значит, что в них можно инвестировать и получить прибыль на росте их стоимости.

Чтобы заработать на акциях Apple, жителям Казахстана нужно в первую очередь выбрать компанию, которая предоставит возможность вкладывать в них средства и получать прибыль. Одной из таких компанией является Forex Club Libertex. Эта компания уже больше 24 лет предоставляет возможность начинающим и опытным инвесторам по всему миру инвестировать и получать прибыль на финансовом рынке.

В прошлом году компания запустила новый тип счета на торговой платформе Libertex, созданный специально для инвесторов – Libertex Portfolio. В отличие от стандартных торговых счетов Libertex этот новый счет предназначен для тех, кто хочет регулярно покупать акции в течение длительного периода времени с целью получения стабильного долгосрочного дохода.

Вероятно, вы сейчас задумались, чем именно Libertex Portfolio лучше любого другого клиентского счета. Главное, что нужно знать, – это нулевая комиссия. Все верно, пользователи Libertex Portfolio будут избавлены от любых вычетов в виде комиссий или сборов за управление счетом с их прибылей или дивидендов. Это означает, что владельцы такого счета смогут инвестировать дополнительные средства для получения еще большей прибыли, а не отдавать эти деньги брокеру.

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