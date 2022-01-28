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Законодательство РК
09:45 28.01.2022

33 судебных эксперта расследуют факты мародерства и погромов в Алматы

погромы в Алматы Фото: zakon.kz
33 судебных эксперта работают в Алматы в рамках расследования погромов и случаев мародерства во время январских событий, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК.

Экспертизу осуществляют 19 местных и 14 прикомандированных из других регионов специалистов. Таким образом, нагрузка на судебных экспертов в пределах нормы, случаев волокиты и просрочек не имеется.Пресс-служба премьер-министра РК

Экспертиза в Алматы проводится по пяти направлениям: строительная, товароведческая, пожарно-техническая, баллистическая и экономическая.

По поручению премьер-министра Алихана Смаилова в целях оперативного расследования Министерством юстиции дополнительно создан резерв из 68 судебных экспертов, большинство из которых специализируются на экономической экспертизе.

С 31 января 2021 года часть специалистов из резерва будет направлена в регион. Остальные будут привлечены к работе по мере назначения судебной экспертизы соответствующими органами.

В пресс-службе правительства отметили, что аналогичная экспертная работа проводится в Шымкенте и Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях.

Массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ в городах Казахстана переросли в беспорядки. Президент создал правительственную комиссию, которая приняла решение снизить цену на газ. Тем не менее протесты продолжились. 5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. В некоторых городах несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками, погромы и мародерство.

Председатель Совбеза Токаев отметил организованность бесчинствующих в Алматы погромщиков и назвал их террористами, членами международных банд, которые прошли подготовку за рубежом. В стране был введен режим ЧП.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.

Оксана Житникова
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