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Началось главное судебное разбирательство по делу о нападении на акимат Алматы и резиденцию президента

началось главное судебное разбирательство по делу о нападении на акимат Алматы и резиденцию президента Фото: Zakon.kz
В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу о нападении на здание акимата и резиденцию президента во время январских событий 2022 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Судебное заседание проходит в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы в офлайн-режиме.

На скамье подсудимых 11 человек. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и нападении на здания по предварительному сговору.

На предварительном слушании подсудимые вину не признали, заявив, что 5 января находились в разных частях города. 

Ранее в Алматы посмертно осудили нападавших на резиденцию президента и акимат. В июне 2022 года заместитель начальника 1-Службы Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК озвучил обстоятельства смерти 12 человек, погибших во время нападения на здание резиденции президента в Алматы.

В начале января 2022 года в Казахстане начались массовые протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ. 2 января митинги прошли в Жанаозене, а затем их поддержали в Актау, Атырау и других городах страны. Однако затем мирные митинги превратились в массовые погромы. Особенно от них пострадал Алматы. Уже 5 января толпы вооруженных людей разгромили центр города, сожгли здание акимата и расположенную рядом президентскую резиденцию. Атаке подверглись здания полиции, КНБ и другие военные объекты. 

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