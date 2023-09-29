Началось главное судебное разбирательство по делу о нападении на акимат Алматы и резиденцию президента

В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу о нападении на здание акимата и резиденцию президента во время январских событий 2022 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Судебное заседание проходит в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы в офлайн-режиме.

На скамье подсудимых 11 человек. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и нападении на здания по предварительному сговору.

На предварительном слушании подсудимые вину не признали, заявив, что 5 января находились в разных частях города.

Ранее в Алматы посмертно осудили нападавших на резиденцию президента и акимат. В июне 2022 года заместитель начальника 1-Службы Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК озвучил обстоятельства смерти 12 человек, погибших во время нападения на здание резиденции президента в Алматы.

В начале января 2022 года в Казахстане начались массовые протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ. 2 января митинги прошли в Жанаозене, а затем их поддержали в Актау, Атырау и других городах страны. Однако затем мирные митинги превратились в массовые погромы. Особенно от них пострадал Алматы. Уже 5 января толпы вооруженных людей разгромили центр города, сожгли здание акимата и расположенную рядом президентскую резиденцию. Атаке подверглись здания полиции, КНБ и другие военные объекты.