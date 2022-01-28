10:00 28.01.2022
Суд арестовал бывшего вице-министра экологии и экс-главу «Оператор РОП» на два месяца
Фото: Zakon.kz
Следственный суд Нур-Султана арестовал бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и экс-председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева на два месяца, передает Zakon.kz.
27 января 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана в отношении подозреваемых Примкулова, Кумаргалиева санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Городской суд Нур-Султана
26 января сообщалось, что в Нур-Султане сотрудники Антикоррупционной службы задержали бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и экс-председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений.
21 января президент Казахстана на встрече с бизнесменами раскритиковал деятельность «Оператор РОП» и предложил передать функции оператора государственной организации.