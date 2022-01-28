По каким товарам отменена льгота уплаты НДС методом зачета

Таким образом, с 1 января 2022 года из перечня товаров, импортируемых на территорию РК, по которым НДС уплачивается методом зачета, исключены:

пестициды; племенные животные всех видов и оборудования для искусственного осеменения; крупный рогатый скот живой.

Необходимо учесть, что срок действия статей 427 и 428 Налогового кодекса продлен до 1 января 2025 года.

Как отметили в комитете, такие изменения внесены в статьи 427 и 428 Налогового кодекса, а также в закон «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).