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Законодательство РК
11:43 28.01.2022

По каким товарам отменена льгота уплаты НДС методом зачета

изменения в уплате НДС Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 1 января 2022 года по некоторым видам товаров отменена льгота в виде уплаты НДС на импорт методом зачета. По другим видам товаров, которые остались в перечне, налоговая льгота продлена до 2025 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Таким образом, с 1 января 2022 года из перечня товаров, импортируемых на территорию РК, по которым НДС уплачивается методом зачета, исключены:

  1. пестициды;

  2. племенные животные всех видов и оборудования для искусственного осеменения;

  3. крупный рогатый скот живой.

Необходимо учесть, что срок действия статей 427 и 428 Налогового кодекса продлен до 1 января 2025 года.

Как отметили в комитете, такие изменения внесены в статьи 427 и 428 Налогового кодекса, а также в закон «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Лариса Черненко
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