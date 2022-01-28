11:43 28.01.2022
По каким товарам отменена льгота уплаты НДС методом зачета
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 1 января 2022 года по некоторым видам товаров отменена льгота в виде уплаты НДС на импорт методом зачета. По другим видам товаров, которые остались в перечне, налоговая льгота продлена до 2025 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.
Таким образом, с 1 января 2022 года из перечня товаров, импортируемых на территорию РК, по которым НДС уплачивается методом зачета, исключены:
пестициды;
племенные животные всех видов и оборудования для искусственного осеменения;
крупный рогатый скот живой.
Необходимо учесть, что срок действия статей 427 и 428 Налогового кодекса продлен до 1 января 2025 года.
Как отметили в комитете, такие изменения внесены в статьи 427 и 428 Налогового кодекса, а также в закон «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).