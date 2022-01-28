В Казахстане прекратили прием утилизационных платежей на время проверки
Как сообщили в АО «Жасыл Даму», которому передали функции по утильсбору, с связи с проведением компетентными органами проверочных мероприятий в отношении ТОО «Оператор РОП», а также незавершением процесса передачи функции по администрированию расширенных обязательств производителей от прежнего оператора в управление АО «Жасыл Даму», временно прекращено оказание следующих услуг:
прием утилизационных платежей;
прием ВЭТС/ВЭССХТ;
выплата компенсации за сдачу на утилизацию старой техники;
субсидирование сборщиков, транспортировщиков и переработчиков отходов;
другие виды предусмотренные Экологическим Кодексом.
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В компании заверили, что после завершения всех организационных и юридических процессов, получения полного доступа к серверному программному обеспечению, АО «Жасыл Даму» будут исполнены все обязательства.
Сделать это сейчас не представляется возможным по независящим откомпании причинам.
Просим всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и дождаться возобновления деятельности. О начале работ информационных систем будет сообщено дополнительно.АО "Жасыл Даму"
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