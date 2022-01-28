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12:12 28.01.2022

В Казахстане прекратили прием утилизационных платежей на время проверки

прекращение платежей Фото: pixabay
В Казахстане временно прекращен прием утилизационных платежей и выплат компенсации за сданную в утилизацию технику, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в АО «Жасыл Даму», которому передали функции по утильсбору, с связи с проведением компетентными органами проверочных мероприятий в отношении ТОО «Оператор РОП», а также незавершением процесса передачи функции по администрированию расширенных обязательств производителей от прежнего оператора в управление АО «Жасыл Даму», временно прекращено оказание следующих услуг:

  • прием утилизационных платежей;

  • прием ВЭТС/ВЭССХТ;

  • выплата компенсации за сдачу на утилизацию старой техники;

  • субсидирование сборщиков, транспортировщиков и переработчиков отходов;

  • другие виды предусмотренные Экологическим Кодексом.

В компании заверили, что после завершения всех организационных и юридических процессов, получения полного доступа к серверному программному обеспечению, АО «Жасыл Даму» будут исполнены все обязательства.

Сделать это сейчас не представляется возможным по независящим откомпании причинам.

Просим всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и дождаться возобновления деятельности. О начале работ информационных систем будет сообщено дополнительно.АО "Жасыл Даму"

Лариса Черненко
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