В Казахстане прекратили прием утилизационных платежей на время проверки

Как сообщили в АО «Жасыл Даму», которому передали функции по утильсбору, с связи с проведением компетентными органами проверочных мероприятий в отношении ТОО «Оператор РОП», а также незавершением процесса передачи функции по администрированию расширенных обязательств производителей от прежнего оператора в управление АО «Жасыл Даму», временно прекращено оказание следующих услуг:

прием утилизационных платежей;

прием ВЭТС/ВЭССХТ;

выплата компенсации за сдачу на утилизацию старой техники;

субсидирование сборщиков, транспортировщиков и переработчиков отходов;

другие виды предусмотренные Экологическим Кодексом.

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В компании заверили, что после завершения всех организационных и юридических процессов, получения полного доступа к серверному программному обеспечению, АО «Жасыл Даму» будут исполнены все обязательства.

Сделать это сейчас не представляется возможным по независящим откомпании причинам.

Просим всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и дождаться возобновления деятельности. О начале работ информационных систем будет сообщено дополнительно. АО "Жасыл Даму"