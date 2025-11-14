#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Общество

Утильсбор: оператор РОП не осуществлял контроль с 2019 года

Утилизационный сбор, утильсбор, утилизация машины, утилизация машин, утилизация, утиль, металлолом, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 16:16 Фото: akorda.kz
Вице-министр экологии и природных ресурсов Нурлан Курмалаев 14 ноября 2025 года в Мажилисе озвучил долги по утилизационным платежам, передает корреспондент Zakon.kz.

Особое внимание он обратил на вопросы в части контроля за уплатой утильплатежей.

"Обществом выявлено, что частный Оператор РОП не осуществлял функции контроля с 2019 года, вследствие чего возник риск истечения сроков исковой давности по взысканию задолженности по утилизационным платежам", – сказал Курмалаев.

По его словам, в результате полученных сведений от КГД о ввезенной на территорию РК продукции, на которую распространяются РОП с 2019 по 2024 год, было выявлено более 37 тысяч случаев неуплаты утилизационного платежа на сумму 96,46 млрд тенге, из которой 18,47 млрд тенге были погашены в досудебном порядке и в рамках претензионно-исковой работы.

Сегодня мы писали, что 80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим требованиям Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим требованиям Казахстана
15:58, Сегодня
80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим требованиям Казахстана
165 чиновников наказаны за нарушения экозакона в Казахстане
15:32, Сегодня
165 чиновников наказаны за нарушения экозакона в Казахстане
Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК
09:50, 29 декабря 2022
Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: