Утильсбор: оператор РОП не осуществлял контроль с 2019 года

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нурлан Курмалаев 14 ноября 2025 года в Мажилисе озвучил долги по утилизационным платежам, передает корреспондент Zakon.kz.

Особое внимание он обратил на вопросы в части контроля за уплатой утильплатежей.

"Обществом выявлено, что частный Оператор РОП не осуществлял функции контроля с 2019 года, вследствие чего возник риск истечения сроков исковой давности по взысканию задолженности по утилизационным платежам", – сказал Курмалаев.

По его словам, в результате полученных сведений от КГД о ввезенной на территорию РК продукции, на которую распространяются РОП с 2019 по 2024 год, было выявлено более 37 тысяч случаев неуплаты утилизационного платежа на сумму 96,46 млрд тенге, из которой 18,47 млрд тенге были погашены в досудебном порядке и в рамках претензионно-исковой работы.

