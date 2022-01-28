Толкину – 130 лет: интересные факты об авторе саги «Властелин колец»
Одному из самых величайших британских писателей с 1945 года (по версии газеты The Times) Джону Рональду Руэлу Толкину 3 января исполнилось бы 130 лет.
По его книгам были сняты всемирно известные блокбастеры «Властелин колец» и «Хоббит». Писатель с мировым именем, автор, которого многие с уверенностью величают отцом современной фэнтези-литературы, – говорить о Толкине и его известных произведениях можно бесконечно долго.
Zakon.kz представляет подборку интересных фактов о Толкине.
Место рождения Толкина – Африка. Незадолго до рождения сына родители писателя переехали в город Блумфонтейн в связи с продвижением отца по финансовой службе.
Толкин знал древнеанглийский, валлийский, древненорвежский, финский и готский языки. Базируясь на них, он и придумал эльфийский язык.
В 1926 году на собрании английского факультета в Мертон-Колледже Толкин познакомился с Клайвом Льюисом, автором произведения «Хроники Нарнии». Они дружили много лет, и эта дружба отображена в их произведениях.
Толкин – однолюб. Когда он встретил свою будущую супругу, Эдит Мэри Бретт, ему было 16, а ей – 19. Отец девушки запретил им встречаться, пока Джону не исполнится 21 год. Парень смиренно ждал последующие пять лет. Как только ему исполнилось 21, он предложил своей возлюбленной стать его женой. Несмотря на то, что она была обещана другому, Эдит разорвала помолвку и вышла замуж за Толкина. Они прожили вместе 56 лет.
Фильм о Бильбо Бэггинсе первыми сняли в СССР. Экранизация получила название «Сказочное путешествие мистера Бильбо Бэггинса, Хоббита». В 1991 году проходили съемки мультфильма «Сокровища под горой», но проект так и не был завершен.
Во «Властелине колец» есть прообразы персонажей из героического эпоса о рыцарях Круглого Стола. Образ Гэндальфа был списан с Мерлина, а Артур стал прообразом Арагорна, наследника короля с волшебным мечом.
В некоторых колледжах и университетах есть курсы эльфийского языка. Язык, придуманный Толкином, весьма сложный, но довольно популярен среди студентов.
Толкин презирал автомобили, машины и всякие признаки индустриализации. Он предпочитал ездить на велосипеде, и простая деревенская жизнь нравилась ему больше городской. Во многом его мечты о таком образе жизни отразились в описаниях Шира, страны хоббитов.