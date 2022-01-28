Толкину – 130 лет: интересные факты об авторе саги «Властелин колец»

Одному из самых величайших британских писателей с 1945 года (по версии газеты The Times) Джону Рональду Руэлу Толкину 3 января исполнилось бы 130 лет.

По его книгам были сняты всемирно известные блокбастеры «Властелин колец» и «Хоббит». Писатель с мировым именем, автор, которого многие с уверенностью величают отцом современной фэнтези-литературы, – говорить о Толкине и его известных произведениях можно бесконечно долго.

Zakon.kz представляет подборку интересных фактов о Толкине.