Поклонников "Властелина колец" ждет приятный сюрприз

Генеральный директор и президент Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав объявил о том, что компания сейчас разрабатывает сценарии для новых фильмов "Властелин колец", сообщает Zakon.kz.

По его словам, фильмы предполагают выпустить в 2026 году. Рабочее название первого фильма от New Line Cinema и Warner Bros. Pictures "Властелин колец: Охота на Голлума". Играть главную роль и режиссировать будет Энди Серкис.

Пока сообщается о планах на два фильма, пишет The Hollywood Reporter.

"Дааа, моя прелесть. Пришло время еще раз отправиться в неизведанное вместе с моими дорогими друзьями, необыкновенными и несравненными хранителями Средиземья Питером, Фрэн и Филиппой", – прокомментировал Серкис новость.

В свою очередь Дэвид Заслав заявил, что "Властелин колец" – одна из самых успешных и почитаемых франшиз в истории.

Warners впервые заявила, что разрабатывает новые фильмы "Властелин колец" чуть больше года, заключив сделку с правообладателем Embracer Group AB на разработку новых фильмов по мотивам серии книг Дж. Р. Р. Толкина.

Издание отмечает, что Amazon также разрабатывает собственную, более крупную телевизионную версию для франшизы, что потенциально может привести к появлению двух конкурирующих концепций.

Кроме того, оригинальная кинотрилогия, получившая множество "Оскаров", этим летом вернется в кинотеатры в обновленном и расширенном виде.

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