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Законодательство РК
13:37 28.01.2022

Василий Скляр возглавил Департамент полиции Павлодарской области

назначение Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
По согласованию с Администрацией президента РК приказом Министра внутренних дел на должность начальника Департамента полиции Павлодарской области назначен Василий Скляр, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП области, 28 января нового начальника Департамента полиции личному составу представил глава МВД.

Василий Васильевич Скляр родился в 1983 году.

В 2006 году окончил Карагандинский юридический институт МВД РК, в 2012 году –магистратуру Карагандинской Академии МВД РК, юрист, магистр права.

Работал на разных должностях, в том числе участковым инспектором полиции г. Павлодара; оперуполномоченным по раскрытию преступлений; старшим оперуполномоченным по особо важным делам; заместителем начальника Управления криминальной полиции Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

В апреле 2017 года был назначен начальником ОВД города Аксу Павлодарской области.

Ранее он руководил Управлением полиции Экибастуза ДП Павлодарской области.

Имеет специальное звание – полковник полиции.

Ранее должность главы полиции Павлодарской области занимал Нурлан Масимов. 17 января стало известно, что Нурлана Масимова освободили от должности согласно поданному рапорту.

Анастасия Московчук
Павлодарская область
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