Василий Скляр возглавил Департамент полиции Павлодарской области

По данным пресс-службы ДП области, 28 января нового начальника Департамента полиции личному составу представил глава МВД.

Василий Васильевич Скляр родился в 1983 году.

В 2006 году окончил Карагандинский юридический институт МВД РК, в 2012 году –магистратуру Карагандинской Академии МВД РК, юрист, магистр права.

Работал на разных должностях, в том числе участковым инспектором полиции г. Павлодара; оперуполномоченным по раскрытию преступлений; старшим оперуполномоченным по особо важным делам; заместителем начальника Управления криминальной полиции Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

В апреле 2017 года был назначен начальником ОВД города Аксу Павлодарской области.

Ранее он руководил Управлением полиции Экибастуза ДП Павлодарской области.

Имеет специальное звание – полковник полиции.

Ранее должность главы полиции Павлодарской области занимал Нурлан Масимов. 17 января стало известно, что Нурлана Масимова освободили от должности согласно поданному рапорту.