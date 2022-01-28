Потратил на личные нужды: инкассатор украл почти два миллиона тенге в Алматинской области

25 января в полицию поступило заявление от представителя компании, в которой работал подозреваемый.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что 25-летний подозреваемый работал в ТОО с 2019 года. В период с сентября по октябрь 2021 года мужчина украл 1 774 485 тенге. Недостача обнаружилась в ходе ревизии. Пресс-служба ДП Алматинской области

Задержанный признал вину полностью. По его словам, украденные деньги он потратил на личные нужды, так как испытывал материальные трудности.

Ведется досудебное расследование. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.