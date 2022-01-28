14:12 28.01.2022
Потратил на личные нужды: инкассатор украл почти два миллиона тенге в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
Регионального технического специалиста одного из ТОО, обслуживающего терминалы в Алматинской области, подозревают в краже почти двух миллионов тенге. Задержанный признал свою вину, сообщает Zakon.kz.
25 января в полицию поступило заявление от представителя компании, в которой работал подозреваемый.
Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что 25-летний подозреваемый работал в ТОО с 2019 года. В период с сентября по октябрь 2021 года мужчина украл 1 774 485 тенге. Недостача обнаружилась в ходе ревизии.Пресс-служба ДП Алматинской области
Задержанный признал вину полностью. По его словам, украденные деньги он потратил на личные нужды, так как испытывал материальные трудности.
Ведется досудебное расследование. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.