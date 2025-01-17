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Происшествия

Четырех жителей Алматинской области подозревают в краже скота на 13 миллионов тенге

скотокрадство алматинской область, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 19:36 Фото: polisia.kz
Полицейские Алматинской области Жамбылского района задержали группу из четырех человек, подозреваемых в совершении серии краж скота, сообщает Zakon.kz.

Возраст задержанных варьируется от 30-ти до 35-ти лет, отмечают оперативники региона.

"На данный момент выявлены два пострадавших. В одном из случаев злоумышленники похитили 18 голов лошадей с пастбища, ущерб составил девять миллионов тенге. Во втором случае с территории крестьянского хозяйства было похищено пять голов скота, оцененных в четыре миллиона тенге".

По этим фактам зарегистрированы уголовные дела и проводится расследование.

Все задержанные с санкции суда взяты под стражу, ведется проверка их причастности к другим аналогичным преступлениям.

Кроме того, сотрудники полиции призывают жителей региона принять меры для защиты своего имущества.

"Владельцам скота рекомендуется организовать усиленную охрану, установить видеонаблюдение или воспользоваться услугами пастухов, чтобы минимизировать риск подобных происшествий", – рекомендуют стражи порядка.

Ранее, 15 января, крупный рогатый скот вынужденно отправили на убой в Костанайской области.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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