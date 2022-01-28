По отдельным видам алкоголя применяется минимальный уровень цен

Как сообщили в Комитете госдоходов, по результатам мониторинга перемещаемых грузов из стран ЕАЭС установлены различные схемы уклонения от уплаты налогов, в том числе занижение стоимости на импортируемые товары.

Указанные факты приводят к потерям НДС на импортируемые товары из стран ЕАЭС в связи с занижением налогооблагаемой базы. Кроме того, создаются неравные конкурентные условия для добросовестных отечественных предпринимателей и производителей. Комитет госдоходов МФ РК

Для предотвращения таких фактов в КГД МФ РК инициировали поправки в Налоговый кодекс, согласно которым с 1 января 2022 года предусматривается применение минимального уровня цен в отношении определенного перечня товаров, импортируемых из стран ЕАЭС.

На первоначальном этапе введение минимального уровня цен предусмотрено в отношении отдельных видов алкогольной продукции (водка, коньяк, этиловый спирт) в пилотном режиме.

Как считают в комитете, это будет способствовать предотвращению фактов занижения стоимости на ввозимые товары из стран ЕАЭС и позволит взимать НДС с актуальной налогооблагаемой базы.