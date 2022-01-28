Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:32 28.01.2022

По отдельным видам алкоголя применяется минимальный уровень цен

применение минимальных цен Фото: pixabay
В Казахстане с 1 января 2022 года применяется минимальный уровень цен на водку, коньяк и этиловый спирт, импортируемые из стран ЕАЭС, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Комитете госдоходов, по результатам мониторинга перемещаемых грузов из стран ЕАЭС установлены различные схемы уклонения от уплаты налогов, в том числе занижение стоимости на импортируемые товары.

Указанные факты приводят к потерям НДС на импортируемые товары из стран ЕАЭС в связи с занижением налогооблагаемой базы. Кроме того, создаются неравные конкурентные условия для добросовестных отечественных предпринимателей и производителей.Комитет госдоходов МФ РК

Для предотвращения таких фактов в КГД МФ РК инициировали поправки в Налоговый кодекс, согласно которым с 1 января 2022 года предусматривается применение минимального уровня цен в отношении определенного перечня товаров, импортируемых из стран ЕАЭС.

На первоначальном этапе введение минимального уровня цен предусмотрено в отношении отдельных видов алкогольной продукции (водка, коньяк, этиловый спирт) в пилотном режиме.

Как считают в комитете, это будет способствовать предотвращению фактов занижения стоимости на ввозимые товары из стран ЕАЭС и позволит взимать НДС с актуальной налогооблагаемой базы.

Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
Президент объявил о перенастройке системы нацбезопасности
27.01.2022
Юрист Айжан Ташенова: Мы опять видим дешевое шоу от Мамая
27.01.2022
В Казахстане ослабили карантинные ограничения
27.01.2022
Булат Утемуратов перечислил 10 млрд тенге в общественный фонд «Қазақстан халқына»
27.01.2022
RAMS Qazaqstan перечислил 300 млн тенге в фонд «Қазақстан халқына»
27.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости