В Казахстане расширят перечень товаров, по которым применяется минимальный уровень цен

Министерство торговли и интеграции подготовило постановление правительства, которым вносятся дополнения в перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополняется следующими видами продуктов:

яйца кур домашних;

мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты;

пшеница твердая, прочая;

масло подсолнечное или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее;

дрожжи активные, сухие, прочие.

В перечень товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, также входят:

спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% объема или более;

коньяк, спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью два литра или менее;

водка с концентрацией спирта 45,4% объема или менее в сосудах емкостью два литра или менее;

спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема в сосудах емкостью более двух литров.

Как поясняется, решение о дополнении перечня указанными продуктами было принято Протоколом МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 10 июня 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 августа.

Планируется, что документ введут в действие не ранее 1 января 2025 года.