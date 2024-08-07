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В Казахстане расширят перечень товаров, по которым применяется минимальный уровень цен

В Казахстане расширят перечень продуктов, по которым применяются минимальные цены, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 15:03 Фото: pixabay
Министерство торговли и интеграции подготовило постановление правительства, которым вносятся дополнения в перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополняется следующими видами продуктов:

  • яйца кур домашних;
  • мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты;
  • пшеница твердая, прочая;
  • масло подсолнечное или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее;
  • дрожжи активные, сухие, прочие. 

В перечень товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, также входят:

  • спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% объема или более;
  • коньяк, спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью два литра или менее;
  • водка с концентрацией спирта 45,4% объема или менее в сосудах емкостью два литра или менее;
  • спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема в сосудах емкостью более двух литров. 

Как поясняется, решение о дополнении перечня указанными продуктами было принято Протоколом МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 10 июня 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 августа.

Планируется, что документ введут в действие не ранее 1 января 2025 года.

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