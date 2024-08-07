В Казахстане расширят перечень товаров, по которым применяется минимальный уровень цен
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Министерство торговли и интеграции подготовило постановление правительства, которым вносятся дополнения в перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень дополняется следующими видами продуктов:
- яйца кур домашних;
- мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты;
- пшеница твердая, прочая;
- масло подсолнечное или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее;
- дрожжи активные, сухие, прочие.
В перечень товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, также входят:
- спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% объема или более;
- коньяк, спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью два литра или менее;
- водка с концентрацией спирта 45,4% объема или менее в сосудах емкостью два литра или менее;
- спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема в сосудах емкостью более двух литров.
Как поясняется, решение о дополнении перечня указанными продуктами было принято Протоколом МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 10 июня 2024 года.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 августа.
Планируется, что документ введут в действие не ранее 1 января 2025 года.
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