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Законодательство РК
14:59 28.01.2022

Российские вузы включили в список программы «Болашак»

вуз Фото: Zakon.kz
Ведущие технические университеты России включены в список вузов для обучения по программе «Болашак», передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, всего в перечень доступных вузов входит более 200 вузов 27 стран.

В списке следующие российские университеты для обучения по техническим направлениям: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт.

Кроме того, министерством ведется работа по включению в список Национального исследовательского технического университета «МИСиС» и Национального исследовательского университета ИТМО.

В дальнейшем география для обучения студентов будет расширяться и другими странами и вузами.

21 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса объявил об изменении курса работы образовательной программы «Болашак».

Оксана Житникова
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