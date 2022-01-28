Российские вузы включили в список программы «Болашак»

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, всего в перечень доступных вузов входит более 200 вузов 27 стран.

В списке следующие российские университеты для обучения по техническим направлениям: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт.

Кроме того, министерством ведется работа по включению в список Национального исследовательского технического университета «МИСиС» и Национального исследовательского университета ИТМО.

В дальнейшем география для обучения студентов будет расширяться и другими странами и вузами.

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