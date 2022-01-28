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15:15 28.01.2022

Касым-Жомарт Токаев избран председателем партии Nur Otan

глава партии Фото: Акорда
На внеочередном XXI Съезде партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев избран председателем партии, сообщает Zakon.kz.

28 января в 15.00 начал работу внеочередной XXI Съезд партии Nur Otan, в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов из всех регионов страны.

Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании главы государства Касым-Жомарта Токаева председателем партии.

Решением внеочередного XXI Съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии Nur Otan, – говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана в Twitter.

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил, что в середине 90-х годов началась работа по юридическому оформлению границ, которая завершилась ее делимитацией и демаркацией.

Это достижение имело стратегически важное значение для безопасного функционирования нашего государства. Когда в начале 90-х годов известные политики и политологи из-за демографической специфики и неурегулированности границы Казахстана предрекали нашей стране скорый распад, Нурсултан Назарбаев в самый тяжелый исторический период взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства, – отметил президент.

Анастасия Московчук
Nur Otan Назарбаев Нурсултан Токаев Касым-Жомарт
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