И.о. председателя правления ФСМС назначен Айдын Ашуев
Ашуев Айдын родился 26 октября 1976 года. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Экономист».
Начинал свою деятельность менеджером в частной организации.
С 1999 года занимал различные должности в Агентстве Республики Казахстан по статистике.
Имеет опыт работы в страховых организациях. Занимал ответственные должности в Министерстве юстиции Республики Казахстан, Национальном холдинге «КазАгро», АО «КазАгроГарант», РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
С 2016 по 2019 год работал заместителем генерального директора по экономике и финансам ТОО «Амангельды Газ».
С 2019 по январь 2021 года занимал должности председателя Комитета по государственным закупкам, председателя Комитета казначейства, ответственного секретаря в Министерстве финансов Республики Казахстан.
С января 2021 года – государственный инспектор Администрации президента Республики Казахстан.
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