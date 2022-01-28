Токаев заявил о необходимости перезагрузки фракции Nur Otan в Мажилисе

Для качественного законодательного обеспечения предстоящих реформ необходима перезагрузка партийной фракции в Мажилисе. Члены фракции должны быть далеки от формализма и заорганизованности, следует больше контактировать с представителями общественности. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что депутатам необходимо досконально разбираться в актуальной проблематике, доходчиво разъяснять и твердо отстаивать позицию партии, не уходя при этом в откровенный популизм.

Принципиально важно выстраивать прямой диалог с избирателями, регулярно встречаться с гражданами, в том числе в отдаленных селах. Депутатские запросы должны быть не формализованными, а конкретными по содержанию, отражать реальные проблемы жителей. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Ранее на съезде Касым-Жомарт Токаев был избран председателем партии Nur Otan. После этого глава государства расставил приоритеты и задачи перед членами партии.