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Законодательство РК
15:52 28.01.2022

Токаев заявил о необходимости перезагрузки фракции Nur Otan в Мажилисе

NurOtan Фото: пресс-служба партии NurOtan
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередном XXI Съезде партии Nur Otan, заявил о необходимости перезагрузки партийной фракции в Мажилисе, передает корреспондент Zakon.kz.
Для качественного законодательного обеспечения предстоящих реформ необходима перезагрузка партийной фракции в Мажилисе. Члены фракции должны быть далеки от формализма и заорганизованности, следует больше контактировать с представителями общественности.Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что депутатам необходимо досконально разбираться в актуальной проблематике, доходчиво разъяснять и твердо отстаивать позицию партии, не уходя при этом в откровенный популизм.

Принципиально важно выстраивать прямой диалог с избирателями, регулярно встречаться с гражданами, в том числе в отдаленных селах. Депутатские запросы должны быть не формализованными, а конкретными по содержанию, отражать реальные проблемы жителей.Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Ранее на съезде Касым-Жомарт Токаев был избран председателем партии Nur Otan. После этого глава государства расставил приоритеты и задачи перед членами партии. 

Тамила Языкова
Мажилис Nur Otan Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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