Дело Биртанова: представителей компании Ericsson Nicola Tesla подозревают в мошенничестве

В ходе следствия все меры по установлению должностных лиц компании Ericsson Nicola Tesla были приняты. В этих целях направлялось международное поручение. Однако отсутствие положительных результатов по нему послужило основанием для выделения уголовного дела, что не противоречит требованиям УПК. В данном случае действия Биртанова и Абишева квалифицированы по статье 361 УК РК («Злоупотребление должностными полномочиями». – Ред.), а в отношении должностных лиц компании Ericsson Nicola Tesla досудебное расследование начато по статье 190 УК РК («Мошенничество». – Ред.). Выделенное дело подлежит самостоятельному расследованию, поскольку его результаты не могут повлиять на доказанность вины Биртанова и Абишева. Прокурор Шекенов

После того, как стало известно о заведенном деле, выступил экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов. Он заявил ходатайство о приостановлении рассмотрения их с бывшим вице-министром Абишевым дела до выяснения ситуации с обвинением в адрес компании Ericsson Nicola Tesla.

По мнению экс-главы Минздрава, необходимо выяснить позицию правительства Казахстана по делу о мошенничестве.

Получив информацию из СМИ, что АФМ их подозревает или, возможно, обвиняет в мошенничестве, я думаю, что уже завтра они предъявят соответствующие претензии нашей стране. Надеюсь, что дело не дойдет до больших международных разбирательств. (...) Если правительство Республики Казахстан поддерживает обвинение против компании Ericsson Nicola Tesla, то тогда вопросов нет. Тогда считаю возможным продолжить наше судебное разбирательство без рисков для законных интересов граждан Казахстана. Елжан Биртанов

Экс-министр и вице-министр здравоохранения Елжан Биртанов и Олжас Абишев оказались на скамье подсудимых по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla. Биртанов находится под следствием с ноября 2020 года.