Должностные лица будут привлекаться к партийной ответственности за халатность – Токаев

Глава государства отметил, что необходимо активизировать деятельность общественных приемных. Партия по всей стране имеет 238 общественных приемных, но их работа не очень видна.

Важно держать руку на пульсе, строго контролировать все обращения граждан. При необъективном рассмотрении или халатном отношении со стороны должностных лиц их следует привлекать к партийной ответственности. Необходимо работать превентивно, а не действовать постфактум. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

По его словам, значительную часть работы можно перевести в проактивный формат, то есть заблаговременно, на основе анализа обращений, выявлять системные проблемы и сигнализировать о них руководству партии или правительству.