Дело Елжана Биртанова вернули в Генпрокуратуру

Судья Сарыаркинского районного суда Нур-Султана Ибрагим Алькенов постановил удовлетворить ходатайство о возврате уголовного дела в отношении Биртанова и Абишева прокурору. Он сказал, что дело следует вернуть в Генеральную прокуратуру для устранения существенных нарушений Уголовно-процессуального кодекса.

В связи с этим судья постановил продлить срок меры пресечения Биртанова и Абишева на один месяц.

Какие нарушения установлены: Часть 7 статьи 297 УПК прямо предусматривает, что уголовное дело не подлежит направлению в суд прокуратурой до разрешения жалоб. В данном случае жалобы защитников в ходе следствия не рассмотрены. В части ходатайств Биртанова и его защитников о прекращении уголовного дела судом отказано, такое ходатайство подлежит рассмотрению только после принятия судом уголовного дела в свое производство и в ходе главного судебного разбирательства. Пресс-служба городского суда Нур-Султана

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Экс-министр и бывший вице-министр здравоохранения Елжан Биртанов и Олжас Абишев оказались на скамье подсудимых по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla. Биртанов находится под следствием с ноября 2020 года.