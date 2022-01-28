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16:25 28.01.2022

В Нур-Султане на нескольких перекрестках улиц изменен режим работы светофоров

светофор Фото: ДП Нур-Султана
В столице для предупреждения аварийной ситуации на пяти перекрестках улиц изменили режим работы светофоров, передает Zakon.kz.
Согласно анализу аварийности, в течение прошлого года на перекрестках проспектов Момышұлы – Тәуелсіздік, Момышұлы – Сатпаев, Жеңіс – Мәскеу, Жеңіс – Алтынсарин и Жеңіс – Есенберлин зарегистрировано 427 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек травмированы. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на данных перекрестках вводится так называемый режим «успокоения».

В пресс-службе ведомства разъяснили, что в данном режиме красный сигнал загорается одновременно для всех направлений на перекрестке, обращая внимание водителей о включении зеленого сигнала для следующего направления.

Водители, выехавшие на перекресток, могут безопасно и беспрепятственно завершать левый поворот до начала движения машин с других направлений перекрестка. При этом для недопущения проезда перекрестков на запрещающий сигнал на участках установлены камеры «Сергек». Пресс-служба ДП Нур-Султана

Ранее данный режим был введен на семи крупных перекрестках столицы, где наблюдалась высокая аварийность. Данные изменения сократили практически в два раза количество ДТП.

Оксана Житникова
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