Режим работы светофоров изменили в Астане: озвучены последствия

В Астане изменили режим работы светофоров на семи перекрестках, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы, теперь красный сигнал включается одновременно для всех направлений на 4 секунды, что позволяет безопасно завершить маневр и освободить перекресток.

"Один из примеров – пересечение улиц Караменды би Шакаулы и Земляничная, где до изменений было зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) (столкновения при повороте налево со встречным транспортом). После корректировки режима светофора данный вид ДТП не фиксируется", – отметили в полиции.

Там дополнили, что, согласно анализу аварийности, после указанной корректировки количество ДТП сократилось, а пропускная способность увеличилась.

Режим работы изменили также на следующих перекрестках:

Тауелсыздык – Байтурсынова

Керей, Жанибек хандары – Аль-Фараби

Рыскулова – Мангилик ел

Султан Бейбарыс в районе школы 106

Тауелсыздык – Кошкарбаева

Кусмурын – Кайнар (школа 68)

Всего с начала года в Астане зарегистрировано свыше 1700 ДТП.

Также в полиции рассказали об объездной дороге – от Карагандинской до Кокшетауской трассы, которая является участком международного транзитного маршрута Алматы – Екатеринбург. ДТП там происходят при нарушении правил обгона и скоростного режима. Для повышения безопасности на этой дороге увеличили протяженность сплошной разметки (исключен обгон в опасных зонах), установлены знаки снижения скорости, ввели камеры "Сергек" и запустили экипажи "Екин – Патруль", фиксирующие превышение скорости.

13 ноября 2025 года в Астане утром произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.