В Алматы суд арестовал пранкера, прокатившегося на поручнях эскалатора

Как сообщил заместитель начальника ДП города Рустам Абдрахманов, правонарушитель установлен – это уроженец Восточно-Казахстанской области, 𝟐𝟑.𝟎𝟔.𝟏𝟗𝟗𝟏 года рождения.

Сегодня, 𝟐𝟖.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 года, решением Специализированного межрайонного суда г. Алматы по административным правонарушениям гр. К., 𝟏𝟗𝟗𝟏 г.р. (уроженец Восточно-Казахстанской области) привлечен к административной ответственности с наложением административного ареста. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

Как отметил Рустам Абдрахманов, ранее мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности.