Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:26 28.01.2022

В Алматы суд арестовал пранкера, прокатившегося на поручнях эскалатора

нашла пранкера Фото: Zakon.kz
Полицейские Алматы нашли пранкера, поведение которого возмутило горожан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил заместитель начальника ДП города Рустам Абдрахманов, правонарушитель установлен – это уроженец Восточно-Казахстанской области, 𝟐𝟑.𝟎𝟔.𝟏𝟗𝟗𝟏 года рождения.

Сегодня, 𝟐𝟖.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 года, решением Специализированного межрайонного суда г. Алматы по административным правонарушениям гр. К., 𝟏𝟗𝟗𝟏 г.р. (уроженец Восточно-Казахстанской области) привлечен к административной ответственности с наложением административного ареста. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

Как отметил Рустам Абдрахманов, ранее мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности.

Лариса Черненко
Алматы
Юрист Айжан Ташенова: Мы опять видим дешевое шоу от Мамая
27.01.2022
В Казахстане ослабили карантинные ограничения
27.01.2022
В Алматы у грузовика на полном ходу отлетели колеса
27.01.2022
«Казахмыс» подвел итоги производственной деятельности за 2021 год
27.01.2022
Афганистан откроет новые горизонты для торгово-экономических связей – Токаев
27.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости