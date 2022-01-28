С первого класса вместе – дюжина фактов о сериале «Бригада»
Культовый российский телесериал в криминальном жанре в 2022 году празднует свое двадцатилетие. Один из немногих продуктов кинематографа, который признан и старшим, и младшим поколением. Mercedes Benz 600 SEL, кожаные пальто, Adidas — полный комплект той бандитской романтики из 1990-х.
Цитаты Саши Белого, Космоса, Пчелы и Фила стали жизненным девизом для многих фанатов. Вопреки принятым в обществе стереотипам о криминале все девочки мечтали об «опасных» парнях, а мальчишки грезили стать ими.
Сериал «Бригада» стал толчком для продвижения криминальной тематики в российском кинематографе.
В преддверии юбилейной даты редакция Zakon.kz подготовила интересные факты о сериале.
За месяц до начала съемок продюсер сериала отправил главных героев в дом отдыха, чтобы те сдружились.
Сцена драки Белого и Мухи не была просто показушной – актеры около восьми часов избивали друг друга по-настоящему. После схватки Сергей Апрельский (Муха) получил серьезные травмы.
На момент съемок сериал «Бригада» был самым дорогим в истории российского кинематографа. Одна серия стоила около 180 тысяч долларов.
Изначально Дмитрий Дюжев был утвержден на роль Мухи, а на роль Космоса подыскивали актера с более значимым опытом.
Натуральный цвет волос Сергея Безрукова, сыгравшего роль Саши Белого, — светло-русый. Их окрасили в темный оттенок, чтобы он больше был похож на бандита.
В съемках сериала было использовано более 100 машин и 900 костюмов.
Павел Майков (Пчёла) считает сериал преступлением перед Россией из-за романтизации криминала.
Существует легенда, что фильм спонсировали бывшие криминальные авторитеты. Создатели сериала опровергали эту информацию, но подтвердили, что консультировались с криминальными структурами.
Принято считать, что прототипом Саши Белого является главарь ореховской ОПГ Сильвестр.
В 2012 году вышел провальный фильм про сына Саши Белого под названием «Бригада: наследник», который получил оценку 2.6 из 10 на «Кинопоиске».
Из-за требований сократить хронометраж серий ряд сцен при первом показе пришлось вырезать. Из-за сюжетных недоразумений при втором показе хронометраж увеличили.
Екатерина Гусева (актриса, исполнившая роль жены Саши Белого) не умеет играть на скрипке. На крупных планах актриса должна была держать скрипку правильно, что позволяло профессиональной скрипачке просовывать свою руку в рукав Гусевой, чтобы сыграть партию.