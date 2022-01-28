С первого класса вместе – дюжина фактов о сериале «Бригада»

Культовый российский телесериал в криминальном жанре в 2022 году празднует свое двадцатилетие. Один из немногих продуктов кинематографа, который признан и старшим, и младшим поколением. Mercedes Benz 600 SEL, кожаные пальто, Adidas — полный комплект той бандитской романтики из 1990-х.

Цитаты Саши Белого, Космоса, Пчелы и Фила стали жизненным девизом для многих фанатов. Вопреки принятым в обществе стереотипам о криминале все девочки мечтали об «опасных» парнях, а мальчишки грезили стать ими.

Сериал «Бригада» стал толчком для продвижения криминальной тематики в российском кинематографе.

В преддверии юбилейной даты редакция Zakon.kz подготовила интересные факты о сериале.