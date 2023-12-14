Нашумевший саундтрек к сериалу "Слово пацана" на казахском языке покорил соцсети

Криминальный сериал о молодежных группировках Казани "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал одним из самых громких российских кинопроектов. Премьера состоялась 9 ноября 2023 года. Сериал моментально стал популярным, а многие музыканты решили записывать кавер-версии, сообщает Zakon.kz.

В декабре 2023 года, звучащий в сериале трек "Пыяла" (с татар. – "стекло"), выпущенный еще в 2020 году, возглавил мировой чарт Shazam.

Кроме Shazam, трек занял первые места в "Яндекс Музыке", VK, Apple Music в России, Казахстане, Беларуси, Кыргызстане, Латвии и Эстонии, а также Spotify в России, Казахстане и Беларуси.

Казахстанский проект Made in KZ решил не оставаться в стороне и записал свою версию на казахском языке.





"Самый популярный сериал СНГ на сегодняшний день – "Слово пацана". Мы попробовали сделать казахскую версию песни "Пыяла", – отмечают участники ансамбля.

Комментаторы после прослушивания разделились во мнениях о произведении. Большинство остались в восторге от услышанного:

Казахский вариант всегда мягче, добрее. Оригинал очень агрессивно звучит, тревожно. Наверно так задумано, но ваш кавер приятнее.

Каждому свое, красиво поет, но нам нравится на татарском.

Очень красивое исполнение.

Девушка просто огонь. Какой голос и сама красотка.

Наконец-то я поняла, о чем поют в этой песне, и разобралась в словах не понятных! Спасибо вам.

Эта версия лучше, душевно!

Лучше, чем оригинал.

Очень красивые языки: и казахский, и татарский.

Очень нежно и трогательно получилось!

Ранее Zakon.kz рассказывал о музыкантах фольклорного ансамбля Алматы Parasat, исполнивших свою кавер-версию саундтрека "Пыяла".