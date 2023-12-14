Нашумевший саундтрек к сериалу "Слово пацана" на казахском языке покорил соцсети
Фото: Instagram/slovopacana.wink
Криминальный сериал о молодежных группировках Казани "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал одним из самых громких российских кинопроектов. Премьера состоялась 9 ноября 2023 года. Сериал моментально стал популярным, а многие музыканты решили записывать кавер-версии, сообщает Zakon.kz.
В декабре 2023 года, звучащий в сериале трек "Пыяла" (с татар. – "стекло"), выпущенный еще в 2020 году, возглавил мировой чарт Shazam.
Кроме Shazam, трек занял первые места в "Яндекс Музыке", VK, Apple Music в России, Казахстане, Беларуси, Кыргызстане, Латвии и Эстонии, а также Spotify в России, Казахстане и Беларуси.
Казахстанский проект Made in KZ решил не оставаться в стороне и записал свою версию на казахском языке.
"Самый популярный сериал СНГ на сегодняшний день – "Слово пацана". Мы попробовали сделать казахскую версию песни "Пыяла", – отмечают участники ансамбля.
Комментаторы после прослушивания разделились во мнениях о произведении. Большинство остались в восторге от услышанного:
- Казахский вариант всегда мягче, добрее. Оригинал очень агрессивно звучит, тревожно. Наверно так задумано, но ваш кавер приятнее.
- Каждому свое, красиво поет, но нам нравится на татарском.
- Очень красивое исполнение.
- Девушка просто огонь. Какой голос и сама красотка.
- Наконец-то я поняла, о чем поют в этой песне, и разобралась в словах не понятных! Спасибо вам.
- Эта версия лучше, душевно!
- Лучше, чем оригинал.
- Очень красивые языки: и казахский, и татарский.
- Очень нежно и трогательно получилось!
Ранее Zakon.kz рассказывал о музыкантах фольклорного ансамбля Алматы Parasat, исполнивших свою кавер-версию саундтрека "Пыяла".
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