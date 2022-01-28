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17:28 28.01.2022

Рафаэлу Надалю осталось сделать шаг для 21-го титула

Теннис Надаль 21 титул Фото: zakon.kz
На Открытом Чемпионате Австралии-2022 по теннису настала пора решающих матчей в различных категориях, сообщает Zakon.kz.

Фанаты тенниса с нетерпением ждут мужского финала, куда прошел Рафаэль Надаль – пятая ракетка мира, обыграв итальянца Маттео Берреттини – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Для испанца это будет шестой финал Australian Open в его карьере, в одном из которых он уже побеждал (2009 год).

К тому же, если Надаль выиграет в решающем матче, то он станет первым теннисистом, которому удалось завоевать 21 трофей на турнирах Большего шлема. На данный момент, кроме него, по 20 титулов имеют в своем активе Роджер Федерер и Новак Джокович.

За титул нынешнего австралийского первенства Надаль сыграет с Даниилом Медведевым, который в другом полуфинале был сильнее грека Стефаноса Циципаса – 7:6, 4:6, 6:4, 6:1. Финальный поединок пройдет 30 января.

Кроме того, в этот же день состоится чемпионский матч в женском парном разряде, где выступит казахстанка Анна Данилина с Беатрис Хаддад Майя.

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