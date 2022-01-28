Рафаэлу Надалю осталось сделать шаг для 21-го титула

Фанаты тенниса с нетерпением ждут мужского финала, куда прошел Рафаэль Надаль – пятая ракетка мира, обыграв итальянца Маттео Берреттини – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Для испанца это будет шестой финал Australian Open в его карьере, в одном из которых он уже побеждал (2009 год).

К тому же, если Надаль выиграет в решающем матче, то он станет первым теннисистом, которому удалось завоевать 21 трофей на турнирах Большего шлема. На данный момент, кроме него, по 20 титулов имеют в своем активе Роджер Федерер и Новак Джокович.

За титул нынешнего австралийского первенства Надаль сыграет с Даниилом Медведевым, который в другом полуфинале был сильнее грека Стефаноса Циципаса – 7:6, 4:6, 6:4, 6:1. Финальный поединок пройдет 30 января.

Кроме того, в этот же день состоится чемпионский матч в женском парном разряде, где выступит казахстанка Анна Данилина с Беатрис Хаддад Майя.

Новость по теме Данилина-Хаддад Майя в финале сыграют с лучшей теннисной парой мира

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +300% к первому пополнению.