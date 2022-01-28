Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:45 28.01.2022

Новые лица в составе политсовета партии Nur Otan

внеочередной XXI Съезд партии Nur Otan Фото: facebook/Berik Uali
Политсовет партии Nur Otan сегодня обновился, в его состав вошли спортсмены, бизнесмены, строители, ученые, врачи, депутаты и гражданские активисты, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте партии, высший представительный орган партии обновился на 55%.

Представленность женщин выросла до 33,7%. Доля молодежи до 35 лет увеличилась в 6 раз, до 13%. Средний возраст снизился на четыре года, составив 47 лет. Количество госслужащих сократилось на треть. В составе политсовета значительно увеличилась представленность гражданского сектора. Представителей сферы образования стало в два раза больше (10%). Доля НПО и СМИ увеличилась более чем в два раза, до 15,2%, – говорится в сообщении.

Предлагаем вашему вниманию список новых лиц в составе политсовета, вошедших в него впервые. Среди них такие, как гендиректор Научно-исследовательского института проблем биобезопасности Кунсулу Закарья, казахстанский футболист Давид Лория и казахстанская легкоатлетка Ирина Эктова, директор молочного завода Геннадий Зенченко, а также мажилисвумен Екатерина Смышляева, сенатор Нурторе Жусип и другие.

Полный список новых лиц в составе Политсовета партии Nur Otan:

  1. Айтжанова Динара,

  2. Алтаев Аманжол,

  3. Ахметова Гульмира,

  4. Абдигалиулы Берик,

  5. Бегентаев Мейрам,

  6. Грачев Михаил,

  7. Джартыбаев Серик,

  8. Ешенкулов Талгат,

  9. Жаудыр Айболат,

  10. Жудебаев Арман,

  11. Жунисова Фарида,

  12. Жусип Нурторе,

  13. Закарья Кунсулу,

  14. Зенченко Геннадий,

  15. Имашева Снежанна,

  16. Исабаев Бейбит,

  17. Исенова Махаббат,

  18. Казанцев Павел,

  19. Калтаева Ляззат,

  20. Каналимов Ерлан,

  21. Канкуров Станислав,

  22. Кобеева Алтынай,

  23. Кошанов Ерлан,

  24. Куришбаев Ахылбек,

  25. Кусесова Назерке,

  26. Камзабекулы Дихан,

  27. Куспан Айгүл,

  28. Лория Давид,

  29. Набиев Амиржан,

  30. Нурбек Саясат,

  31. Нуржигитова Дана,

  32. Оралов Асхат,

  33. Осин Кирилл,

  34. Паули Элина,

  35. Перепечина Ольга,

  36. Саиров Ерлан,

  37. Сарин Калкаман,

  38. Сарым Айдос,

  39. Сыдыков Ерлан,

  40. Смышляева Екатерина,

  41. Споткай Максим,

  42. Султангазиев Куат,

  43. Сугирбай Аят,

  44. Тажекеев Азильхан,

  45. Танатарова Жадыра,

  46. Тулеутаев Мухтар,

  47. Хильченко Александр, 

  48. Чернышева Иннеса,

  49. Шибутов Марат,

  50. Шимашева Рахат,

  51. Эктова Ирина.

Новость по теме

Утвержден новый состав Политического совета партии Nur Otan

Оксана Скибан
Nur Otan Казахстан
В Казахстане ослабили карантинные ограничения
27.01.2022
В Алматы у грузовика на полном ходу отлетели колеса
27.01.2022
Небольшой спад суточных заражений КВИ зафиксировали в Казахстане
28.01.2022
Казахстанская делегация вылетела на зимнюю Олимпиаду в Китай
27.01.2022
Казахстанцам повысили размеры социальных выплат
28.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости