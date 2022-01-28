Новые лица в составе политсовета партии Nur Otan

Как отмечается на сайте партии, высший представительный орган партии обновился на 55%.

Представленность женщин выросла до 33,7%. Доля молодежи до 35 лет увеличилась в 6 раз, до 13%. Средний возраст снизился на четыре года, составив 47 лет. Количество госслужащих сократилось на треть. В составе политсовета значительно увеличилась представленность гражданского сектора. Представителей сферы образования стало в два раза больше (10%). Доля НПО и СМИ увеличилась более чем в два раза, до 15,2%, – говорится в сообщении.

Предлагаем вашему вниманию список новых лиц в составе политсовета, вошедших в него впервые. Среди них такие, как гендиректор Научно-исследовательского института проблем биобезопасности Кунсулу Закарья, казахстанский футболист Давид Лория и казахстанская легкоатлетка Ирина Эктова, директор молочного завода Геннадий Зенченко, а также мажилисвумен Екатерина Смышляева, сенатор Нурторе Жусип и другие.

Полный список новых лиц в составе Политсовета партии Nur Otan:

Айтжанова Динара, Алтаев Аманжол, Ахметова Гульмира, Абдигалиулы Берик, Бегентаев Мейрам, Грачев Михаил, Джартыбаев Серик, Ешенкулов Талгат, Жаудыр Айболат, Жудебаев Арман, Жунисова Фарида, Жусип Нурторе, Закарья Кунсулу, Зенченко Геннадий, Имашева Снежанна, Исабаев Бейбит, Исенова Махаббат, Казанцев Павел, Калтаева Ляззат, Каналимов Ерлан, Канкуров Станислав, Кобеева Алтынай, Кошанов Ерлан, Куришбаев Ахылбек, Кусесова Назерке, Камзабекулы Дихан, Куспан Айгүл, Лория Давид, Набиев Амиржан, Нурбек Саясат, Нуржигитова Дана, Оралов Асхат, Осин Кирилл, Паули Элина, Перепечина Ольга, Саиров Ерлан, Сарин Калкаман, Сарым Айдос, Сыдыков Ерлан, Смышляева Екатерина, Споткай Максим, Султангазиев Куат, Сугирбай Аят, Тажекеев Азильхан, Танатарова Жадыра, Тулеутаев Мухтар, Хильченко Александр, Чернышева Иннеса, Шибутов Марат, Шимашева Рахат, Эктова Ирина.