Министры, акимы, бизнесмены: кто исключен из состава Политсовета Nur Otan

Редакция изучила новый состав Политического совета партии Nur Otan и не обнаружила в документе некоторые фамилии. В частности, выбыли из этого состава первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек, экс-премьер-министр страны Аскар Мамин и депутат Мажилиса РК Дарига Назарбаева.

Нет в этом перечне и Ахметжана Есимова, который в прошлом возглавлял ФНБ «Самрук-Казына», а также секретаря Совета Безопасности Асета Исекешева, госсекретаря Ерлана Карина, заместителя руководителя Администрации президента Аиды Балаевой, помощника президента РК Тамары Дуйсеновой, председателя Счетного комитета Натальи Годуновой, заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, акима Кызылординской области Гульшары Абдыкаликовой, акима Мангистауской области Нурлана Ногаева, акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, министра культуры и спорта Даурена Абаева, министра цифрового развития Багдата Мусина и главы ЦИК РК Нурлана Абдирова.

Не вошли в список также экс-вице-министр культуры и спорта, экс-аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, экс-руководитель Агентства по делам госслужбы РК Анар Жаилганова, сенаторы Мухтар Кул-Мухаммед и Бакытжан Жумагулов, депутаты Мажилиса Динара Закиева, Айзада Курманова и Аскар Бейсенбаев, экс-депутаты Мажилиса Бекболат Тлеухан и Гульмира Исимбаева, а также бизнесмены Булат Утемуратов и Эдуард Огай, председатель Совета директоров и акционер АО «Группа Компаний «Аллюр» Андрей Лаврентьев, председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов и директор Центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев, а также глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

Не вошли в новый состав Политического совета партии Nur Otan Дархан Калетаев, Марат Тажин, режиссеры Рустем Абдрашев и Гулсина Миргалиева, ректор ГУ «Казахский национальный университет искусств» Айман Мусаходжаева, актер Нуркен Утеулов, председатель правления АО РТРК «QAZAQSTAN» Ляззат Танысбай, а также легкоатлетка Ольга Рыпакова, шахматистка Динара Садвакасова, гимнастка Алия Юсупова, участница проекта «100 новых лиц» Тамила Розметова и др.