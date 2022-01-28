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Законодательство РК
18:17 28.01.2022

Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов

Путин закон пожизненном сроке педофилов Фото: pixabay
Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов в России, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Приговор о пожизненном лишении свободы будут выносить тем, кто повторно совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка (младше 18 лет). Это же наказание будет применено к педофилам, которые совершили преступление впервые, но против нескольких несовершеннолетних.

Кроме того, пожизненное заключение грозит обвиняемому в случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против смертной казни для педофилов, но предложила подумать о химической кастрации. Так она отреагировала на выступление сенатора Эдуарда Росселя, который предложил расстреливать за преступления против сексуальной неприкосновенности детей.

Кроме того, партия «Справедливая Россия – За правду» предложила создать публичный общенациональный реестр педофилов. Парламентарии считают, что это позволит простым гражданам знать, рядом с какими людьми им приходится жить и от кого им следует защищать своих детей.

Константин Вноровский
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